Charles Barkley se sincera sobre el regreso de la NBA en Disney y no cree que termine la temporada: "Orlando es el peor lugar del mundo"

Sixers, Suns y Rockets disfrutaron a uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos, Charles Barkley, quien ahora es comentarista y dio a conocer su opinión sobre el regreso de la actividad.

El mejor baloncesto del mundo tiene su retorno pactado para el 30 de julio, donde todos los partidos se jugarán en Disney World, Orlando, Florida, situación que criticó sin reparos Barkley.

"No creo que tengamos ninguna posibilidad de terminar esto", dijo sin dudar un segundo El Gordo.

Charles Barkley fue muy duro en sus comentarios sobre el regreso de la NBA - Getty

"Me duele porque conozco a muchas personas que perderían sus trabajos y se verían afectadas en el futuro. La forma en que esto se está disparando y, obviamente, Florida es el peor lugar del mundo en este momento y estamos llevando a 22 equipos de la NBA al punto donde hay más casos", analizó sobre el regreso de la NBA en medio de la pandemia por el coronavirus.

El ex seleccionado estadounidense agregó que "simplemente no veo cómo podemos pasar tres meses, las posibilidades de que pasemos tres meses y no tener un brote, simplemente creo que eso es imposible".

La NBA se pone firme y quiere volver, situación que despierta críticas en varios ámbitos.