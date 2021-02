Casi se van a las manos: el juez debió separar a Fognini y Caruso en el Australian Open

El italiano Fabio Fognini derrotó a su compatriota Salvatore Caruso en un maratónico partido por 4-6, 6-2, 2-6, 6-3 y 7-6 (14-12 en el super tie-break) y se metió en la tercera ronda del Abierto de Australia.

Tras el partido, los ánimos quedaron caldeados y fue Caruso quien se aproximó a Fognini en la red para recriminarle que había hablado demasiado durante el partido.

A lo que Fognini respondió: “Has tenido mucha puta suerte. Deberías disculparte. Te he respetado hasta ahora”. Acto seguido, Caruso preguntó: "¿De qué estás hablando?”, y Fognini contestó: “Has ganado cuatro puntos idénticos con suerte. ¿No puedes decir que has sido un jodido afortunado?”.

Luego, se sentaron y Fognini continuó: “¿Entonces, por qué me tocas los huevos, ahora? Dije que habías tenido suerte. Si estoy equivocado, dilo. No me ataques”.

“No te ataco, te estoy diciendo que no es la forma de comportarse porque no te he dicho ninguna palabra. No me esperaba esto de ti”, terminó Caruso.

El supervisor de la organización del Abierto de Australia vio que los italianos estaban discutiendo demasiado cerca y se puso entre los dos para intentar calmarlos.

Al final, el público, que esperó sentado y miró toda la escena, se puso en el lugar de Caruso y lo aplaudió cuando salió de la cancha.

Horas más tarde Fognini quiso disculparse a través de Twitter: “Los derbis nunca son fáciles. Siento cómo acabó. Felicidades, Salvo (Caruso), y a tu equipo porque han tenido un par de años extraordinarios”.