El francés Benoit Paire (60° del ATP), uno de los jugadores más controvertidos del circuito, protagonizó un vergonzoso episodio este lunes.

El tenista galo cayó sorpresivamente en primera ronda del ATP de Estoril frente al surcoreano Soonwoo Kwon y al salir de la cancha fue abucheado por el público.

Paire no había tenido una buena relación con los espectadores durante el partido, por lo que antes de desparecer de la vista de la gente se bajó los pantalones para mostrar su trasero.

Pero la polémica no acabó ahí, pues horas después del partido, Paire denunció que había recibido amenazas de muerte a través de redes sociales.

El tenista mostró un mensaje que aparentemente era de un apostador: "Como no ganes esto aquí estás muerto, puta escoria, date por muerto, te vamos a asesinar".

"¿Les parece normal?", preguntó Paire en sus redes, antes de añadir otras amenazas: "Muérete. Eres un novato", "Date por muerto", "Te vamos a asesinar", "Estás cavando tu tumba", "Por favor, muérete".

Luego, el español Pablo Andújar respondió a la pregunta de Paire:"Todos podemos mostrar mensajes que llegan cada vez que perdemos un partido. Somos los jugadores los que tenemos que digerir insultos cada semana, es realmente agotador. Estamos con vos, Ben".

No es primera vez que Paire genera polémica, anteriormente ya había sorprendido con algunas declaraciones en las que reconocía que jugaba por dinero.

"No me importa perder, no toco la raqueta entre un torneo y otro", señaló en marzo de 2021, y agregó: "Llego, cojo un poco de dinero y me voy para el próximo torneo: hago mi trabajo. Lo sorprendente de la gira actual es que hay muchas ventajas si pierdes. Si ganas un ATP 250, no te embolsas más de 30.000 euros. Yo, perdiendo en primera ronda, gano 10,000. ¿Por qué luchar como un loco para ganar un poco más?".