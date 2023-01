¿Sí o no? La contradicción de Andy Murray sobre pausar partidos de tenis para ir al baño

El legendario tenista británico se quejó tras no poder pausar su extenuante partido por el Australian Open -que duró casi seis horas- para ir al baño, pero en 2021 se molestó cuando en el US Open le permitieron a su rival, Stefanos Tsitsipas, ir a hacer sus necesidades. ¿Cómo es la cosa, Andy? ¿Se puede ir o no al WC?