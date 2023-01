Uno de los triunfos más notables de su brillante carrera consiguió Andy Murray en el Abierto de Australia. El escocés se impuso en cinco sets a Thanasi Kokkinakis, en el segundo partido más largo en la historia del torneo, además del segundo que terminó más tarde, cerca de las 4:15 de la madrugada en Melbourne.

Un triunfo heroico, que se suma al conseguido en primera ronda ante Matteo Berrettini, también en cinco sets y en cuatro horas y 50 minutos de compromiso. Suma cerca de 10 horas y media en cancha en tan solo dos partidos jugados. Nada mal para un jugador operado de la cadera dos veces y que tiene trozos de metal en su articulación.

Un logro que le sirvió para bromear en la entrevista post partido. Pese al cansacio, Murray le respondió algunas preguntas al ex tenista australiano John Fitzgerald y reconoció y señaló tener "un corazón muy grande".

Ante ese comentario, Fitzgerald le replicó a Murray en modo de broma. "Me parece que tienes todo grande", manifestó, pero la respuesta del británico no se hizo esperar: "Me parece que mi esposa no está de acuerdo con eso", desatando las risas del público que se quedó hasta las cuatro de la mañana para ver el compromiso.

Murray, tras esto, se enfrentará a Roberto Bautista Agut, preclasificado 24 del torneo. Para ese partido, el ex número 1 del mundo tiene que intentar recuperarse de la paliza recibida en estos dos primeros partidos y las más de 10 horas en cancha que suma en tan solo dos encuentros.

Revisa la graciosa respuesta de Murray tras su tremendo triunfo