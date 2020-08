Agenda de partidos en vivo de hoy jueves 20 de agosto: Playoffs de la NBA y MLS

Una jornada llena de deportes tendremos por TV y online este jueves 20 de agosto, esto cuando se transmitan como plato fuerte una maratón de la NBA totalmente en vivo.

Y es que los duelos de Champions League y Europa League, que ya están en su instancia final con los equipos que irán por el trofeo, para esta jornada el futbol europeo hará una pequeña pausa para que sea el básquetbol el que se tome la agenda de partidos, con cuatro infartantes encuentros y que son parte de los Playoffs.

La post temporada tuvo su inicio el pasado lunes y día a día las llaves de la primera ronda son las que hacen vibrar a los fanáticos de la actividad que se realiza en la Burbuja de Orlando, en Estados Unidos, producto de la contingencia. Ocho equipos por cada conferencia están batallando al mejor de siete partidos para ser campeón.

Y hoy la acción está asegurada con los choques de revancha o partido 2, entre Heat vs Pacers, Thunder vs Rockets, Magic vs Bucks y Trail Blazzers vs Los Lakers. Pero para suerte de sus seguidores, todos los duelos de este jueves serán transmitidos por TV y son costos adicionales.

Pero para los amantes del futbol también habrá una previa de lo que serán las finales de Europa. Desde la semana pasada que volvió en gloria y majestad la MLS en Estados Unidos a su temporada regular.

Dejando atrás la MLS is Back con el Portland Timbers de Felipe Mora como campeón, los norteamericanos ya le dieron inicio a la Major League Soccer original y con los equipos jugando en sus estadios.

Encuentros que podrás seguir online por ESPN y que le darán el cierre a una tarde llena de lo mejor del deporte de la agenda.

LeBron James y los Lakers tienen un duro desafío luego de caer en el primer partido con los Trail Blazzers. (Foto: Getty)

NBA Playoffs - Jornada 2



Partidos, horarios y transmisión: ¿Qué partidos ver hoy de la NBA en televisión?



Hora Partido Dónde ver Jueves 20 de agosto - 13:30 hrs (Chile) Heat vs Pacers ESPN - ESPN Play Jueves 20 de agosto - 16:00 hrs (Chile) Thunder vs Rockets ESPN - ESPN Play Jueves 20 de agosto - 18:30 hrs (Chile) Magic vs Bucks ESPN - ESPN Play Jueves 20 de agosto - 21:00 hrs (Chile) Trail Blazzers vs Lakers ESPN - ESPN Play

Major League Soccer



Hora Partido Dónde ver Jueves 20 de agosto - 19:00 hrs New York RedBull vs New York City ESPN Play Jueves 20 de agosto - 19:30 hrs Columbus Crew vs Chicago Fire ESPN Play

Revisa a continuación los detalles de los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Online: ¿Dónde seguir por streaming y en vivo los partidos de hoy de la agenda?



Si buscas un link para ver en vivo los partidos de la agenda de hoy, podrás hacerlo en DirecTV GO, ESPN Play y Claro Video, según corresponda.

Además, puedes ver la NBA completa en vivo en la App de pago NBA League Pass.