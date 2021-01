Abierto de Australia en suspenso: 72 tenistas en cuarentena y Djokovic pide igualdad

Los organizadore del Australian Open confirmaron este domingo que otros 25 jugadores deberán permanecer encerrados por dos semanas antes del comienzo del primer Grand Slam del año.

De esta forma, ya son 72 los tenistas que deberán hacer cuarentena preventiva, debido a que viajaron en aviones con pasajeros que dieron positivo por coronavirus.

En un comunicado, el Abierto de Australia señaló: "Se ha registrado una prueba COVID-19 positiva de un pasajero en un vuelo chárter a Melbourne desde Doha que llegó a las 5.30 am del 16 de enero".

"El pasajero no es miembro del contingente de juego y dio negativo antes del vuelo. Había 58 pasajeros en el vuelo, incluidos 25 jugadores. Todos ya están en hoteles de cuarentena. Los 25 jugadores en el vuelo no podrán salir de su habitación de hotel durante 14 días y hasta que tengan autorización médica. No serán elegibles para practicar", señalaron.

Djokovic exije igualdad:

El número uno del mundo considera que los jugadores que deban hacer cuarentena no estarán en igualdad de condiciones respecto de los otros tenistas, pues les quitarán dos de las tres semanas que tienen de preparación para el torneo.

Novak Djokovic le envió una carta a Craig Tiley, director del AO, donde exige mejores condiciones para los tenistas que deban encerrarse. Entre otras cosas, el serbio propone:

Material de fitness y entrenamiento en todas las habitaciones

Comida decente, acorde al nivel del torneo y de un deportista de élite

Rebajar los días de aislamiento para los 47 jugadores aislados, efectuando más tests que confirmen que todos son negativos

Permiso para visitar a tu entrenador o preparador físico, siempre y cuando ambos hayan superado la PCR

En caso de tener luz verde la propuesta anterior, que tanto el jugador como su entrenador estén en la misma planta del hotel

Mover, en la medida de lo posible, a la mayor cantidad de tenistas a casas privadas con pista para entrenar

La organización del Abierto de Australia espera superar los inconvenientes ocasionados por la pandemia antes del 8 de febrero, fecha de inicio del torneo.