Claudio Bravo vive uno de los días más importantes de su carrera. El portero de la selección chilena termina contrato con el Real Betis después de cuatro años y ahora entra en un periodo de definiciones. ¿Cuelga los botines, vuelve al fútbol chileno o busca otra liga para defender con 41 años recién cumplidos?

Lo cierto es que propuestas ha recibido. Según reveló El Mercurio, la más concreta llegó desde la MLS. La presencia de jugadores de gran trayectoria como Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Suárez y Sergio Busquets tienen al golero nacional considerando la opción.

“Es una liga muy interesante. Si resulta o no, dependerá de muchos factores”, detallaron del entorno de Bravo al diario nacional. Asimismo, dejaron claro que hay una opción descartada: el regreso a Chile. Los hinchas de Colo Colo, quienes lo vieron debutar, deberán quedarse con las ganas.

Esta postura la reveló él mismo hace unas semanas. “Uno ve la carrera de Arturo Vidal (…) y duele que lo basureen, que a la primera enrostren mil cosas porque en otro país no sucede. Si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo necesidad de regresar o que mi entorno sufra por las críticas”, contó.

¿Claudio Bravo sigue su carrera en la MLS? | Real Betis

Además, dijo que “si me llega una oferta que me genera buenas sensaciones y me llena de ilusión, lógicamente extenderé mi carrera. Pero, si no llega nada o aparece algo que no me genera nada o las expectativas no cumplen con lo que estoy acostumbrado, el ciclo se corta”.

Bravo ya recibió una despedida memorable del Real Betis en el Benito Villamarín, aunque su verdadero adiós al cuadro bético será este sábado 25 de mayo. ¿El escenario? El Santiago Bernabéu. Betis visitará al Real Madrid a las 15:00 horas en la última fecha de La Liga 2023-2024.

