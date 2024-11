Daniel Castro ha sido una gran figura en el inicio de la Liguilla de Ascenso 2024 en la Primera B. Y coronó la primera de las llaves con una actuación brillante para sentenciar la clasificación de Deportes Limache. El Tomate Mecánico se impuso por un elocuente 4-0 a Deportes Antofagasta.

Popín Castro brilló con luz propia en el estadio Regional Calvo y Bascuñán. Los primeros dos tantos los marcó el ariete, quien también jugó en Santiago Wanderers y Unión Española. “Gracias por elegirme la figura. Es un premio de todo el equipo por el trabajo de la semana”, aseguró.

“Nos vamos felices, con una llave bien ganada. Nos hicimos fuertes de local, vinimos a buscar el partido aquí y nos llevamos los tres puntos”, manifestó el delantero del equipo que dirige Víctor Rivero. También se mostró conforme por anotar un doblete.

Daniel Castro en acción ante Deportes Antofagasta en un duelo con Lukas Soza. (Pablo Quiroz/Photosport).

Algo que no pudo hacer en el duelo que abrió la serie. “Gracias a dios se me dio. En el partido de ida no tuve ninguna. Ahora en el primer tiempo me costó un poquito y en el segundo tuve dos ocasiones claras”, aseguró Daniel Castro en la charla que tuvo con el periodista Arturo Millán de TNT Sports.

Daniel Castro, la figura del inicio en la Liguilla de Ascenso 2024

Daniel Castro fue la figura de la llave que tuvo a Deportes Limache victorioso en la Liguilla de Ascenso. Un jugador que tiene vasto recorrido por el cuadro tomatero. “Para mí es algo lindo, algo maravilloso”, relató Popín antes de que emergieran lindos recuerdos.

“Tengo varias temporadas acá, un ascenso de segunda a la Primera B. Coronarlo con este paso histórico Deportes Limache va para toda la familia y los hinchas”, manifestó Castro, siempre en la entrevista pospartido que le concedió a TNT Sports.

Sobre el rival venidero, Castro no quiso esquivar a ninguno. “Estamos preparados para el rival que venga, siempre con respeto. Vamos a celebrar ahora y después dar vuelta la página”, dijo Popín, siempre consciente de que hay camino por recorrer antes del premio mayor.

Daniel Castro arranca de Lukas Soza, quien lo frena con falta. (Pablo Quiroz/Photosport).

“Limache es un equipo humilde, el club y la dirigenci dan todo por el equipo. Tenemos convicción como grupo y como institución. Vamos paso a paso”, cerró Daniel Castro tras una jornada inolvidable en la Perla del Norte.