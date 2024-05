Un día después de su detención, nueve excadetes de Cobreloa enfrentan la audiencia de formalización por la denuncia de una violación masiva en 2021 en la Casa Naranja. Los jugadores, incluidos dos del plantel profesional loíno, fueron trasladados durante este viernes al Juzgado de Garantía de Calama.

De acuerdo a lo que adelantó La Tercera, la Fiscalía solicitará la prisión preventiva para todos por la gravedad de los hechos denunciados. Una serie de peritajes de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI llevaron al Ministerio Público a concluir que ocho agredieron a la denunciante y uno grabó.

El mencionado medio identificó a los detenidos, quienes son los excadetes Óscar Ramírez, Cristóbal Saravia, Jhan Góngora, Rivaldo Hernández, Nicolás Navarro, Patricio Romero, Lucas Román, Joaquín Agüero y Luciano Parra. Román es el que no habría participado, pero sí grabado la agresión sexual.

La Fiscalía logró concluir que ilícito sí tuvo lugar a pesar de que la víctima desistió de la denuncia en algún momento. Para afirmarlo, se consideraron, entre otros elementos, los informes de las lesiones que la joven presentó y constató en 2021 en Urgencias del Hospital Carlos Cisterna de Calama.

Entre ellas se encontraban hematomas y lesiones en la espalda, glúteos y zona genital. Además, LT apunta un informe de atención de urgencia, con fecha 17 de septiembre del 2021, que habló de un “relato otorgado por paciente más signos físicos sugerentes de violencia sexual flagrante”.

El relato de la denunciante de los excadetes de Cobreloa

Entre otras pruebas está el relato de la joven que acudió a Carabineros el 17 de septiembre y detalló lo que ocurrió en la fiesta en la Casa Naranja. “Ayer 16 de septiembre 2021 salí en la noche con una amiga a un domicilio de un amigo, Óscar, donde compartían 20 personas aproximadamente”, contó a la policía.

“En la fiesta consumí alcohol, marihuana y cocaína. Entre las 2-6 am del 17 de septiembre 2021, estaba iniciando una relación de caricias íntimas con una persona con quien tenía consentimiento inicial para empezar relaciones sexuales, pero él dejó entrar a dos amigos más para hacer lo mismo conmigo. Yo no quise hacerlo, quería salir y ellos no me dejaron…”, denunció.

“Me tomaron con fuerza de los brazos, el cuello y la cintura, me golpearon la cara, me golpearon con un cinturón, me pusieron el cinturón en el cuello y me penetraron, vi condones, algunos quedaron en el suelo (…) Me grabaron e hicieron videollamada a otros hombres en las que mostraron lo que hacían”, acusó.

