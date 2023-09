Alan Silberman protagonizó una polémica con Fernando Felicevich. Fue por el fichaje de Gabriel Suazo, quien finalmente fichó en el Toulouse de Francia bajo el alero de Vibra Fútbol. Y con una guerra de declaraciones cruzadas que sigue hasta hoy, cuando el ex agente de Suazinho alegó “decadencia” por el nuevo cargo que asumió FeFe.

El publicista argentino fue nombrado como uno de los fiscalizadores que tendrá la Unión de Agentes Intermediarios de Fútbol de América. Y en RedGol fuimos por Silberman para saber su opinión respecto a la última gran movida de Felicevich.

“Leí la noticia. Resulta sorprendente. Quiere decir que uno no entiende nada de nada de cómo se maneja ese tipo de asociación. Lo que sí me sorprende es que José Luis Carreño es un tipo serio, responsable e impecable. Y de un día para otro sale”, le dijo a Paulo Flores el otrora representante dueño de Pro 11 Sports.

Agregó que “desconozco cómo se dirige, bajo qué reglamentación. Todo lo que pueda opinar es sin base. La opinión que tengo yo y todo el que conozca aunque sea muy poco al individuo está más que clara. Todo el mundo sabe quién es quién”. Un adelanto para la artillería pesada que Silberman dejó en la charla con nuestro querido Florete.

Silberman le apunta al nuevo cargo de Felicevich: “Hay gente seria vulnerada por malas prácticas”

Alan Silberman cree que el arribo de Fernando Felicevich a un puesto en la UAIFA es un reflejo de “decadencia”. Así lo hizo saber en la entrevista que le concedió a RedGol. De todas maneras, ratificó la determinación que tomó de salir de la industria cuando perdió la representación de Suazidane.

“Me pone de buen humor porque decidí alejarme de la actividad por todo este tipo de cosas. Cada día que pasa encuentro lo más acertada mi decisión. Para mí era como una actividad en que estaba dispuesto y dedicado a ayudar a buscar oprtunidades a muchachos que podrían no haberla tenido”, expresó el otrora agente.

Algunos jugadores que representó: Gonzalo Fierro, de vasta trayectoria en Colo Colo. También a Sebastián Pardo, quien saltó desde la Universidad de Chile al Feyenoord de Países Bajos. “Pero no era una actividad desde el punto de vista económica. Lo hacía por gusto, por ayudar y por amor al fútbol. Saqué 35 jugadores fuera de Chile”, rememoró.

“No me pone de mal humor, es un reflejo de la decadencia ética-moral, no sólo de esa actividad. Me apena por la gente de Chile, a la mayoría los conozco de hace mucho tiempo, que se dedica muy seria y absolutamente a la actividad. Y se ven vulnerados por las malas prácticas, así de simple”, sentenció Tito Silberman.

¿Qué jugadores representa Fernando Felicevich?

Entre los más destacados, el agente Fernando Felicevich representa a: Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Gabriel Suazo, Brayan Cortés, Bruno Barticciotto y un largo etcétera.