Bam Bam Zamorano fue un goleador temible que tuvo el fútbol chileno y en honor a él fue bautizado Iván Román, el joven defensor de 17 años que marcó un gol histórico para Palestino y también para el fútbol chileno. El zaguero anotó el segundo tanto de los árabes ante Portuguesa FC de Venezuela. Y tiene una larga historia en los Baisanos, donde juega desde la Sub 8.

Fue una conquista que le permitió dejar atrás a Ángelo Henríquez y lo erigió como el chileno más joven en marcar un gol en la Copa Libertadores. Por supuesto que eso dejó muy contento a Román. Pero de todas maneras escogió el camino de la mesura. Y también de mirar hacia adelante en el Campeonato Nacional 2024.

“Estoy muy contento por mi primer gol. Es gracias a todos mis compañeros y el cuerpo técnico que me da la confianza. Pero siempre tengo los pies en la tierra y ya pienso en el siguiente objetivo, que es la Católica. Es un sueño, pero ya quedó en el pasado”, manifestó el promisorio zaguero de 17 años y 230 días, quien disputó el Sudamericano Sub 17 con la Roja en 2023.

Su padre quedó con el pecho inflado. Y recordó el porqué del nombre de Román, a quien le apodan el Charrúa. “Se llama Iván por Zamorano, que es mi ídolo y el de mi hijo. Claro que en vez de ser “9” salió central, pero es bueno para cabecear igual que él”, aseguró Ramiro Román, su padre, en una conversación con Las Últimas Noticias.

El recuerdo de Zamorano aflora con Iván Román, la nueva gran promesa de Palestino

Con ese gol que anotó en parte emuló a Zamorano, pues Iván Román resolvió como un goleador de fuste dentro del área para darle tranquilidad a Palestino en la revancha ante Portuguesa de Venezuela. Y parece ser que el marcador central se abstrae del frenesí tan propio del fútbol profesional actualmente.

De hecho, uno de los periodistas presentes en el estadio El Teniente de Rancagua le consultó por si se ilusiona con un llamado de Ricardo Gareca a la Roja adulta. “Me preocupo más de hacer bien las cosas en el club. Siento que si hago eso, será una oportunidad que me vean en la selección”, fueron los paños fríos que puso Iván Román.

“Siempre será hermoso tener la oportunidad de ir y vestir la camiseta. Pero siempre pienso en Palestino, eso me hará llegar a la selección”, agregó Román, quien tiene dos nombres de un insigne zaguero sudamericano: se llama Iván Ramiro, al igual que el colombiano Córdoba que despuntó en el Inter de Milán.

Esa respuesta del promisorio marcador motivó la intervención de Pablo Vitamina Sánchez,. “Tranquilo, no me lo apuren que tiene 17 años. Tiene Sub 20, falta todavía un montón. Ojalá se le dé en algún momento. Ahora despacito, los pies sobre la tierra que lo está haciendo muy bien”, apuntó el entrenador de Palestino sobre la nueva joya que tiene el primer equipo de los tetracolores.

¿Cuándo juega Palestino ante la UC por la 3° fecha del Campeonato Nacional 2024?

Palestino recibirá a Universidad Católica por la 3° fecha del Campeonato Nacional 2024 en el estadio Municipal de La Cisterna. El partido está fijado para el sábado 2 de marzo a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

