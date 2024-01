Miguel Ponce había dado la venia para tener a Emiliano Vecchio como refuerzo para la Unión Española. Pero el Chueco no podrá cumplir ese deseo, pues las conversaciones con el ex enganche de Racing Club para retornar al estadio Santa Laura no llegaron a buen puerto.

“Quién no va a querer a Emiliano. Se posicionó de nuevo en el fútbol argentino, algo muy difícil. Está plenamente activo y es ídolo de esta institución. Tenerlo de vuelta sería increíble”, dijo el ex DT de Deportes Iquique hace algunos días para darle un impulso más al fichaje.

Pero todo se truncó por razones que nadie ha querido describir con claridad. Aunque algo dio a entender el entrenador hispano, quien sucedió a Ronald Fuentes en la banca de la Furia Roja. “Estaba la intención de los dos lados. Pero sin duda hay cosas en el medio que no tengo la información”, apuntó Ponce.

“Hay exigencias en sí que no soy el que te va a dar la información porque no la tengo”, agregó el estratego. Sin especificar, dejó claro que hubo pretensiones que no coincidían entre las partes involucradas en la tratativa. De todas maneras, Ponce refrendó el anhelo de integrarlo a la plantilla.

Aseguró que “es un jugador que me encantaría tener por lo que significa en Unión Española”. Pero lo más probable es que deberá buscar un volante ofensivo, pues el representante de Vecchio ya le confirmó a RedGol que el ex Gordo no jugará en los hispanos por segunda vez en su carrera.

Miguel Ponce aún espera que Vecchio vuelva a Unión Española

De todas maneras, Miguel Ponce mantiene la esperanza de tener a Emiliano Vecchio en el plantel de la Unión Española. “Por el nivel competitivo que ha tenido en los últimos años sería muy bueno sumarlo. Es todo lo que puedo decir de mi parte”, afirmó el otrora lateral izquierdo de la U, la UC y la selección chilena.

Mientras esto se resuelve, Ponce afina detalles para enfrentarse a Universidad de Chile en un amistoso este sábado 20 de enero a las 19 horas. “Siempre quiero jugar con los mejores. La U va a ser un equipo competitivo y nosotros también. Cuando nos presentan la oportunidad, más allá del momento, lo tomo. En algún momento medimos a los jugadores del plantel y parte de eso es jugar contra la U”, expresó.

“Feliz de tener un rival de jerarquía, con el entrenador que tiene. Un partido con público, esperamos que mucho. Todo es para intentar traspasar la idea, desde que entrenamos que transmitimos lo que queremos lograr. Vamos a ver qué tenemos hoy, hacer una evaluación de lo que tenemos y sin excusas de los que pueden llegar”, sentenció el Chueco Ponce.

¿Cómo va el mercado de Unión Española en 2024?

Altas: Miguel Ponce (DT), Nicolás Peñailillo (Unión La Calera), Bastián Roco (Huachipato) y Diego González (Boca Juniors, ARG).

(DT), (Unión La Calera), (Huachipato) y (Boca Juniors, ARG). Renovaciones: Ignacio Núñez y Ariel Uribe .

y . Bajas: Ronald Fuentes (DT), Emanuel Cecchini, Thomas Rodríguez, Sebastián Pérez (Universidad Católica), Nicolás Guirín y Leandro Garate (Huracán/Argentina).

