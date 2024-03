Un renacer ha vivido Edson Puch en Deportes Iquique en el Campeonato Nacional 2024. Los Dragones Celestes marchan invictos al cabo de tres jornadas en su retorno a la máxima categoría del fútbol chileno. Y el hábil extremo de 37 años ha tenido un protagonismo fundamental.

De hecho, anotó dos conquistas en el certamen. Ambas fueron golazos: la primera fue una tijera espectacular en la victoria sobre el Audax Italiano para dejar sin opción posible de atajar al argentino Óscar Ustari. Y la segunda, un remate imparable para el también trasandino Matías Ibáñez en el gran triunfo sobre Unión La Calera.

El entrenador del cuadro iquiqueño, Miguel Ramírez, graficó así la ascendencia de Comando en el plantel. “El liderazgo de Edson está basado en el ejemplo. Se entrena muy bien, se prepara para tener un buen año. Nos contaba que en 2023 no estaba bien físicamente, tuvo muchas lesiones”, repasó el Cheíto en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.

“Hoy está en un buen momento. Está feliz y eso es muy importante en jugadores mayores, con trayectoria y experiencia en equipos grandes. Pone al servicio del equipo lo que uno espera de Edson Puch”, agregó Ramírez con la visible satisfacción de contar con un referente en todo sentido.

El exatacante de Universidad de Chile, Universidad Católica y Huracán de Argentina usó su cuenta de Instagram para mostrar su postura ante la temporada. “Sé que el camino no será fácil, que habrá obstáculos y desafíos por delante, pero estoy decidido a superarlos”, posteó Puch.

“Me sumerjo en el aprendizaje, absorbiendo conocimientos y habilidades que me ayudarán a triunfar cuando llegue el momento”, agregó el iquiqueño en la citada red social.

El motivo del renacer de Edson Puch en Deportes Iquique: “Convierto en lecciones mis errores y fallos”

El renacer de Edson Puch en Deportes Iquique, donde regresó el año pasado, tiene una explicación para él. “Aprendo de mis errores y fallos, los convierto en lecciones que me fortalecen y me preparan mejor para lo que está por venir”, escribió en ese largo posteo que hizo en su feed de Instagram.

“La perseverancia y la disciplina son mis aliados en esta travesía, recordándome que cada paso cuenta, cada esfuerzo suma. No me detengo ante las dudas ni las críticas, confío en mí mismo y en mi capacidad para lograr lo que me propongo. Visualizo mi objetivo con claridad”, culminó Puch.

Por cierto, también ha recibido el reconocimiento de algunos compañeros nuevos, como el argentino Enzo Hoyos. El zurdo ha sido uno de los buenos valores de los Dragones Celestes en el inicio de la campaña 2024. “Con el ídolo, sos crack”, escibió en una de sus historias el volante que llegó como refuerzo este año.

Así marcha Deportes Iquique en la tabla del Campeonato Nacional 2024

Al cabo de tres partidos en el Campeonato Nacional 2024, Deportes Iquique es uno de los invictos y suma siete puntos en la tabla de posiciones.

