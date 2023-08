Kenita Larraín revive el quiebre con Iván Zamorano: "Sentía que no me quería"

Una de las grandes polémicas de los famosos en el país fue el quiebre de María Eugenia Larraín con el ex jugador Iván Zamorano, donde toda la historia de su alejamiento se conoció justo el día de su matrimonio.

A 20 años de un momento que paralizó el país, donde una de las parejas más queridas de la televisión rompió ante todo Chile, se contaron detalles del momento en que se puso fin a la relación.

Detalles

Fue en el programa “El Purgatorio” de Canal 13, donde Kenita Larraín confesó cómo fueron los últimos días de la relación, donde todo estaba muerto.

“Así como tuvimos momentos muy bonitos como pareja al principio, al final cuando se acercaba la fecha del matrimonio fueron momentos complejos”, comenzó explicando.

“Terminábamos muchas veces y después volvíamos. Los dos teníamos mucha presión, porque era un matrimonio muy mediático. Llegó un momento que no dio para más”, enfatizó.

Días antes de la fecha de boda, que estaba programada para un 14 de febrero, para el día del amor, se puso el punto final, que también fue de manera polémica.

“Discutimos una semana antes del matrimonio y los dos decidimos terminar la relación… la verdad es que yo no me sentía bien en la relación el último tiempo”, explicó Larraín.

Lo más profundo vino con la dedicatoria de sus emociones: “Sentía que no me quería. Sentía que no me estaba tratando bien, no sentía que fuera una relación que pudiera prosperar”.

Relación violenta

Uno de los puntos más críticos y que nunca se ha desarrollado con toda la verdad, fue el tema de una relación donde hubo momentos que incluso pasaron a ser violentos.

“Cuando nosotros terminamos, los dos terminamos porque fueron peleas complejas, muy fuertes. Él se fue de mi casa y quedó de suspender el matrimonio, pero no lo hizo. Yo tenía mucho miedo, al día siguiente me fui a España con la relación terminada, no había vuelta atrás”, recordó.

Ya en el plano de situaciones de violencia de por medio, Larraín no lo descartó de plano.

“No la descarto, pero cuando digo que no me trataban bien… bueno pasaron muchas cosas ahí. Yo siento que aprendí, porque quizás me amaba poco… eso me llevó a permitir cosas que no debí haber permitido que pasaran”, finalizó.

¿Qué pasó con el matrimonio de Kenita Larraín con Iván Zamorano?

El matrimonio se suspendió una semana antes del 14 de febrero de 2004, cuando la pareja cortó todo tipo de relación y Kenita Larraín partió a España, para olvidar a Iván Zamorano.

