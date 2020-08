Kenita Larraín sobre fallido matrimonio con Zamorano: "Fui consecuente conmigo"

A pesar de que han pasado más de 15 años, Kenita Larraín se refirió a su fallido matrimonio con el ex futbolista Iván Zamorano en 2004. La modelo fue la invitada del octavo capítulo del programa online "FRANcamente", conducido por Francisca García-Huidobro.

En el espacio, la numeróloga aseguró que su decisión de no casarse fue porque quería ser autoconsecuente. "Lo que a mí me dio la fortaleza en ese minuto, fue estar consciente de que yo estaba tomando la decisión desde el corazón y no por hacerle caso a un tercero", expresó.

"Prefiero terminar con un noviazgo que después terminar con un matrimonio con hijos y que va a ser mucho más doloroso', agregó.

Además, la modelo recordó su enfrentamientos habituales con la farándula nacional. "Había como una crueldad en 'farandulandia' en el sentido de que muchas veces se daban muchas versiones sobre algo, y muchas de esas versiones te hacían daño. Entonces creo que había a veces falta de responsabilidad (...) como lo típico de cargarle un poco la mano a las mujeres más que a los hombres", comentó.

Revisa la entrevista completa aquí: