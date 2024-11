Cierran la polémica del mercado en la Primera B: "Me sorprende que se diga que mi padre me quiere llevar"

El mercado de fichajes de la Primera B tendrá mucha actividad y uno de los clubes que necesita hacerlo con éxito es Santiago Wanderers. El Decano estuvo muy lejos de cumplir las expectativas cifradas para la temporada 2024. Y ni siquiera se anotó en la Liguilla de Ascenso.

Por si eso fuera poco, el cierre de la campaña en el Decano estuvo lleno de polémica. Sobre todo por el despido de Jaime García. Una orden dirigencial que el entrenador no estuvo dispuesto a acatar acabó con la salida del DT que hace poco fue presentado oficialmente en Huachipato.

De todas maneras, la plana mayor wanderina apostó por Héctor Robles para tomar la conducción del equipo interinamente. Y ratificó sus fichas para el estratego para la campaña venidera. Según la información del periodista Diego Mora, el nombre de Andrés Robles, hijo del estratego, era bien visto como refuerzo.

Andrés Robles en acción por Deportes Antofagasta ante Fernando Zampedri. (Pedro Tapia/Photosport).

Pero el mismo jugador fue quien descartó esa opción de manera tajante. “Mis planes para el 2025 son netamente pensando acá en Brasil. Tengo contrato vigente para disputar el Torneo Paulista 1, un campeonato muy competitivo. De élite, de primera línea, enfrentando a equipos fuertes como Palmeiras, Corinthians, Santos, Sao Paulo, entre otros”, dijo Andrés Robles a Primera B Chile para confirmar que seguirá en el Agua Santa.

Andrés Robles termina la polémica del mercado en la Primera B y descarta su regreso a Wanderers

Todo indica que el mercado de la Primera B no tendrá como refuerzo a Andrés Robles. De hecho, mostró hasta molestia por la versión que ligaba nuevamente a los Caturros, club donde se formó como futbolista profesional. “No ha existido ninguna conversación ni hay posibilidad de eso”, confirmó el futbolista de 30 años.

“Me sorprende que se diga que mi padre me quiere llevar a Santiago Wanderers. Es rotundamente falso. No existe. No tiene pies ni cabeza eso. Quieren informar algo que no es verdad ni tampoco ha sido un rumor, agarrarse de algo para hacer noticia o tener algún morbo”, acusó Robles, quien sigue con el foco puesto en el fútbol brasileño.

Andrés Robles disputa un balón aéreo con Santiago Silva. Por el momento, el polifuncional jugador no volverá al Decano. (Raul Zamora/Photosport).

En tanto, el cuadro de Valparaíso también busca contrataciones para reforzar otros puestos: está cerca el retorno de Jorge Luna, quien hace poco confirmó el descenso junto con Deportes Copiapó. También interesa mucho el fichaje de Maximiliano Quinteros, otro que perdió la categoría con el León de Atacama.