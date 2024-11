"No hay jugador cortado": Jaime García zanja polémica heredada del DT anterior en Huachipato

Jaime García asumió oficialmente como DT de Huachipato y fue presentado en el cargo. La extensa rueda de prensa se llevó a cabo en el estadio CAP. Estuvo liderada por Hernán Rosenblum, nuevo controlador de la institución, quien fue acompañado por Jorge Correa, gerente general.

El flamante entrenador se sentó entre ambos. Y fue sometido a varias preguntas. Una de ellas tenía que ver con una polémica que venía desde el breve ciclo del español Igor Oca. Un fuerte cruce con Cris Martínez motivó que el zurdo atacante fuera cortado por el hispano.

Una vez que terminó la temporada de los Acereros, Oca fue notificado que no seguiría en el cargo. Con el arribo de García, un reportero supuso que la situación de Martínez podría haber cambiado. “¿Será considerado el año siguiente? El entrenador pasado lo tenía cortado”, lanzó.

“Ah, estai drástico en las preguntas”, le retrucó García con una sonrisa antes de explayarse respecto del tema. El cartagenino sabe que hay muchas decisiones que tomar en cuanto a la confección del plantel para afrontar la campaña 2025 con menos riesgos que la actual.

Jaime García fue presentado como DT de Huachipato.

Y respondió. “Mira, yo vengo recién llegando. Jugador cortado no hay, es muy difícil que un técnico corte un jugador. Es uno que saca no más por diferentes motivos. Tengo un grupo de jugadores que tienen contrato”, afirmó el ex adiestrador de Ñublense, donde dirigió durante cuatro temporadas y media.

Jaime García deja una declaración de principios como DT de Huachipato

Para Jaime García, el nuevo DT de Huachipato, todos los futbolistas van a tener chances de convencerlo. “De ahí para adelante, desde el 9 de diciembre, me hago cargo de los jugadores que se quedarán, seguirán y van a partir”, expuso el adiestrador, quien también tuvo pasos por Santiago Morning y Deportes La Serena.

“Todos los jugadores son importantes. De ahí para adelante es problema de cada jugador. Respeto los contratos, pero antes de hacerme cargo no puedo tomar ninguna decisión. Todavía no sé quién va a seguir”, dijo para evidenciar que hay muchísimas determinaciones pendientes en Talcahuano.

Cris Martínez recibe la marca de Alan Saldivia. Llegó a Huachipato en 2019. (Eduardo Fortes/Photosport).

Aunque ya es un hecho la salida de Brayan Palmezano. Y de Franco Vega, quien ya le dijo adiós al Huachi en sus redes sociales. “Sé que hay un grupo que tiene contrato, pero no te puedo decir ahora. Todos los que tienen contrato son importantes para mí”, fue la declaración de principios que dejó el popular Chacalito.

Una cuestión que ha aplicado en toda su carrera. Es más, en Ñublense dio muchas muestras de que todos podían ganarse un lugar con él si demostraban las virtudes para eso. Así ocurrió con Nicolás Guerra en Ñublense. O con Alexander Aravena, también en los Diablos Rojos. Y más con un jugador como Cris Martínez, un peso pesado para la hinchada del Huachi.

De hecho, los fanáticos se manifestaron en contra de Oca por marginarlo de las oncenas. En el minuto 23 del duelo ante Ñublense, los hinchas dejaron volar globos con el número 23, el que suele lucir Martínez en su camiseta. El ariete no fue considerado para ese cotejo. ¿Seguirá en el CAP? Tic, tac, tic, tac…