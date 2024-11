Jaime García encontró trabajo luego de su polémica salida de Santiago Wanderers y este miércoles 20 de noviembre fue presentado oficialmente como director técnico de Huachipato. Estuvo acompañado por el nuevo controlador de la institución, Hernán Rosenblum.

También por el gerente general de Huachipato, Jorge Correa. Fue en esa testera que García repasó su trayectoria como entrenador, aunque el periodista que consultó centró el análisis en Ñublense y el Decano, los últimos dos clubes del DT nacido en Cartagena.

“Desde La Serena en adelante he ido de menos a más. En Ñublense estuve cuatro años y medio, fueron años muy lindos como persona también. Uno se va desarrollando y creciendo, con cosas que hace bien y hace mal. Nunca he salido hablando de nada, siempre he tratado de salir callado de donde he estado”, expuso García en el estadio CAP.

Agregó que “el fútbol se mancha cuando uno habla cosas que no corresponden. Traté siempre de seguir una línea de la forma que soy. Yo me conozco quién soy y al saber eso, no tengo por qué darles respuestas a los demás. Siempre he tratado de trabajar de buena forma”.

“Por algo Hernán (Rosenblum) me trajo de nuevo. Si no, no me hubiera traído. Ahí está la respuesta. Yo siempre avanzo, llegué a equipos a levantarlos, a sacarlos de abajo. Más que mi rendimiento deportivo ha bajado, siempre he mirado hacia arriba. Llegué a potenciar equipos, mejorar jugadores, sacar jugadores, han vendido jugadores”, se explayó García, quien también fue DT de Santiago Morning.

La gráfica de Huachipato para darle la bienvenida a Jaime García.

Jaime García cierra el capítulo de Wanderers en su presentación oficial en Huachipato

Jaime García prefirió dar por cerrado el capítulo en Wanderers y centrarse sólo en el futuro de Huachipato, que volverá a las prácticas desde el 9 de diciembre. Aunque ya tiene varias novedades, como la salida del enganche venezolano Brayan Palmezano.

Jaime García salió de Santiago Wanderers por una orden dirigencial que no quiso acatar. (Andres Pina/Photosport).

También la del mediocampista argentino chileno Franco Vega, quien dio a entender que las casi nulas chances de jugar que tuvo pasaron por cuestiones extrafutbolísticas. “Lo que pasa después son cosas que uno en la vida tiene que ir pasando. Me tocaron a mí y punto”, asumió García con resignación.

“Lo deportivo no lo mancha. En mi carrera he trabajado de manera transparente, por algo estoy acá. Me tocó a mí, es parte del fútbol. Me hizo crecer y madurar un montón, yo antes era muy diferente. Los errores no siempre vienen de la parte deportiva. Es fácil echarle la culpa al del lado”, lanzó también el cartagenino, otrora defensor central de San Antonio Unido.

Cerró su respuesta con más de su experiencia. “Siempre he tratado de salir bien y callado. Creo que mi carrera jamás se ha visto empañada en lo deportivo. Es lo fundamental para seguir en algo que es así, el fútbol te da estas cosas”, sentenció Jaime García, quien tiene confianza en mejorar lo hecho bajo las tutelas de Javier Sanguinetti y el español Igor Oca, quienes tuvieron entre ellos el interinato de Francisco Troncoso.