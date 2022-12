La selección de Brasil se prepara para enfrentar a Croacia por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, pero toda la atención de la previa del encuentro se la ha llevado la salud de un gato que se ha hecho famoso por el jefe de prensa de la delegación brasileña.

Todo ocurrió en la conferencia de prensa del miércoles cuando Vinicius Jr fue interrumpido por una animal que se coló en la escena.

Eso sí, todos quedaron sorprendidos porque el jefe de prensa agarró el gato y lo lanzó abajo, en una escena que dio la vuelta al mundo por el trato recibido por el animal.

Por lo mismo, en esta jornada, Tite, en su conferencia previa al encuentro, fue consultado por la situación del gato, donde el entrenador simplemente se lavó las manos y acusó al jefe de prensa.

"¿Qué pasó con el gato? Noooo preguntale a él, que lo echó", contestó entre risas y apuntando a Vinicius Rodrigues, el gran responsable.

Fue en un momento de relajo que hubo en la ronda de preguntas, donde un periodista inglés llegó con la inquietud, lo que rompió un poco el hielo en la formalidad.

El acusado

De todas formas, el caso de Vinicius Rodrigues ha dado que hablar entre los animalistas que piden tener más cuidado con los gatos, si es que vuelve a ocurrir.

Algo que sabe muy bien el jefe de prensa, que en conversación con el medio La Voz defendió su actuar con el felino.

“Yo no lo hice nada al gato, lo puse al lado. No voy a maltratar a un animal. Sé todo lo que se dijo en redes sociales, no lo puedo manejar. Ya está”, confesó.

Si bien muchos medios andaban tras la declaración del trabajador de la delegación brasileña, han dedicido dar vuelta la página.

