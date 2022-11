La Lucatón es una instancia que permite no solo donar a la Teletón, sino más bien es posible recibir interesantes objetos a cambio. Entre camisetas firmadas, álbum más laminas del mundial o porque no un disco en formato vinilo de Don Francisco, existen un sinfín de icónicos productos que puedes recibir participando de este particular evento.

¿Cómo ofertar en la Lucatón?

Existe una serie de pasos para ser parte de la Lucatón y participar por ese objeto que deseas tener, estos son:

Primero, es importante que tengas claro cuál es el producto de tu interés. Segundo, deberás hacer tu aporte a la cuenta de la Teletón (24.500-03) y puedes transferir desde mil pesos hasta lo que desees. Tercero, deberás enviar tu comprobante de pago a lucaton@teleton.cl y en el asunto del correo mencionar el producto por el que deseas participar junto a tu nombre y rut. Finalmente, estarás participando por el producto de tu elección.

¿Cuáles son los productos a elegir?

Conoce los premios más destacados de esta Lucatón:

Replica oficial Copa Libertadores (Autografiada por Patricio Yáñez y Marcelo Barticciotto)

(Autografiada por Patricio Yáñez y Marcelo Barticciotto) Camiseta de Flamengo (Arturo Vidal talla L)

(Arturo Vidal talla L) Álbum más laminas Mundial Qatar (Incluye todas las laminas para completar el álbum)

(Incluye todas las laminas para completar el álbum) Zapatillas autografiadas de Sammy Reyes

autografiadas de Sammy Reyes Álbum completo Mundial 1962

Mundial 1962 Lienzo autografiado de Daddy Yankee

de Daddy Yankee Cuadro autografiado por Paris Hilton

por Paris Hilton Guantes autografiados por Johnny Herrera

por Johnny Herrera Camiseta de Colo-Colo de Pablo Solari (autografiado por todo el plantel y talla S)

(autografiado por todo el plantel y talla S) Camiseta de Olympique de Lyon (autografiada de Tiane Endler)

Puedes revisar todos los productos que se encuentran disponibles para participar durante esta Lucatón ingresando a este ENLACE.

¿De qué maneras puedo donar a la Teletón?

Donación digital (transferencia electrónica) : Aporta a la Teletón desde cualquier banco a nuestra cuenta del Banco de Chile. Agrega como destinatario los siguientes datos:

Nombre: Fundación Teletón RUT: 71.238.300-3 Cuenta Corriente Banco de Chile Nª de Cuenta: 24.500-03 Correo electrónico: miaporte@teleton.cl