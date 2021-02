[EN VIVO] RedGol en La Clave: Conversamos junto al DT de Deportes Melipilla, John Armijo, y repasamos la actualidad futbolera

Este martes de RedGol en La Clave, a través de Radio La Clave como también en RedGol, tendremos un invitado de lujo. Se trata del DT de Deportes Melipilla, John Armijo, para conversar del ascenso del equipo a Primera División después de 12 años, al derrotar en penales a Unión San Felipe. Cómo vivió el camino desde su llegada al club, el periodo de cuarentena y mucho más.

+ Escucha un nuevo programa de RedGol en La Clave a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbete a RedGol TV y no te pierdas de los mejores momentos y entrevistas.

También repasamos la actualidad de la selección chilena que sigue buscando un nuevo técnico. Durante el lunes se conoció que el destino de Hernán Crespo, uno de los candidatos, era Brasil, pero todo cambió en cuestión de horas. El argentino no sólo desmintió en TyC que esté listo en Sao Paulo, sino que confirmó que dialoga para llegar a la Roja. La carrera vuelve a cambiar.

Comentamos lo que viven los distintos clubes de cara a la recta final, con algunas modificaciones a la programación, como el encuentro de Santiago Wanderers con Universidad de Concepción, el que finalmente se jugará el jueves 11 a las 18.30 hrs, a la par de Coquimbo Unido vs Everton, Colo Colo vs Cobresal y Audax Italiano vs Deportes Iquique.

+ Escucha un nuevo programa de RedGol en La Clave a través de nuestro canal de Twitch. Suscríbete a RedGol TV y no te pierdas de los mejores momentos y entrevistas.

Por si fuera poco, todas las novedades de los otros deportes llegarán de la mano de Alfonso Zúñiga, y mucho más en este episodio de RedGol en La Clave por la 92.9 FM en Santiago, como también en las plataformas de RedGol.

+ Escucha el capítulo de este lunes de RedGol en La Clave a través de Spotify. Síguenos y no te pierdas de todos los episodios en tus dispositivos:

+ Escucha el capítulo de este lunes de RedGol en La Clave a través de Ivoox. También podrás descargar en MP3 el episodio y llevarlo a todos lados: