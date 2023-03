El mediocampista chileno del Norwich City admitió que pasó un mal momento porque las cosas no se le dieron dentro de la cancha, aunque todo lo arregló con un golazo que le valió un premio. También se refirió a su adaptación a Inglaterra. "El tráfico es una paz tremenda, no tocan ni la bocina", dijo el sonriente mediocampista.

Marcelino Núñez cuenta las horas para vivir un nuevo proceso de fecha FIFA en la selección chilena. El talentoso volante chileno de 23 años llegará a Juan Pinto Durán tras haber sido reconocido como el autor del gol del mes en febrero con esa volea espectacular que le clavó al Birmingham City.

Pero no todo ha sido de sabor dulce para el centrocampista del Norwich City, quien vive su primera temporada en el fútbol inglés. Su equipo, además, vivió el cambio de entrenador y David Wagner reemplazó a Dean Smith. Todo eso complicó un poco la adaptación del futbolista nacido en Colina.

En una conversación con Las Últimas Noticias, Marcey -como le dicen los hinchas de los Canarios- hizo un repaso de los meses que lleva en Europa, tanto en el aspecto social como el futbolístico. De este último, el formado en Universidad Católica marcó un momento en que no se sintió cómodo. Pero todo se arregló con ese remate furioso que le valió un galvano de reconocimiento.

"En ese momento, el profe David Wagner confío en mí y me puso en una posición que no me acomodaba tanto, pero uno tiene ganas de jugar", dijo Núñez al citado medio en alusión al puesto más cerca de la banda donde lo situó el técnico.

Además, el colinano aseguró que "después vino otra oportunidad y tampoco lo hice bien. Pero por suerte llegó esta oportunidad y ahora sí lo hice. Fue un mal momento, pero duró una semana no más. En general estoy feliz", una característica que gran parte del tiempo con esa sonrisa inocente que acostumbra a lanzar en público. Admitió también que las presencias de los brasileños Gabriel Sara, Marquinhos y del cubano-alemán Onel Hernández le han servido mucho, pues tiene compañeros que lo entienden mejor.

Marcelino Núñez y el tráfico en Inglaterra: "Una paz tremenda, no tocan ni la bocina"

Pero de fútbol no fue de lo único que habló Marcelino Núñez. También de cómo se le ha dado la vida en Inglaterra, a pocos minutos de Carrow Road, el estadio del Norwich City. En un departamento vive junto con su esposa, Vania Rivadeneira, quien se lleva mejor con el inglés que él, según reconoció el volante. "Yo conocía Londres, pero ella no. También fuimos a dos zoológicos", contó.

"Me pasa que no entiendo mucho porque los ingleses hablan muy rápido, no modulan. El traductor (Alan Rosling) me ha servido también como sicólogo y amigo. Además sabe harto de fútbol", comentó el ex valor de la Franja.

Y respecto de la estadía en Inglaterra, también dio algunos detalles, incluido el cambio que representa la conducción de automóviles en aquel país, donde se maneja por el costado inverso al que se usa en Chile. "Aprendí al tiro, a los dos días le dije a mi representante 'pásame el auto, yo manejo'. No me costó nada. El tráfico es una paz tremenda, no tocan ni la bocina. Sólo lo hacen cuando hay una emergencia", cerró Marcelino Núñez en esta charla con LUN.