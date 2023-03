Marcelino Núñez está adaptándose de buena manera al Norwich City en su primera temporada, donde dentro de la cancha se luce y fuera de ella logra una buena relación con muchos de sus compañeros. Algo que va de la mano con su rendimiento, pues ganó el premio a mejor gol de febrero en la Championship, por su volea al Birmingham.

En conversación con el sitio oficial de su club, manifestó que está maravillado con el cariño que le entrega el cuadro canario. "Todo es impresionante. Siempre grabo o tomo fotos del estadio, en todas las canchas. Incluso equipos que no tienen tantos hinchas, pero cuidan bien su cancha para jugar. Insisto, lo encuentro impresionante", confesó el formado en la UC.

La barrera idiomática es un asunto importante, aunque asegura que "poco a poco voy entendiendo más". En ese aspecto, el apoyo que tiene ha sido fundamental. "Me ayudan mucho los entrenadores y los compañeros que hablan algo y me explican cuando no entiendo".

También habló de lo que significa el calendario de encuentros, que lo lleva a actuar de manera constante. "Sé que es duro, pero me encanta jugar partidos seguidos. En Chile igual jugué Sudamericana y Libertadores y era parecido. Es una competición dura, pero me gusta mucho. Soy como un cabro chico con juguete nuevo”, dijo el seleccionado nacional.

Finalmente, Núñez hizo una autocrítica. "Me falta demostrar el jugador que soy. Debo seguir trabajando, tengo grandes metas: consolidarme, ser titular en Norwich City y jugar con ellos en la Premier, jugar Champions y representar más a mi país", añadió.

Marcelino jugará mañana ante el Stoke City, con la intención de sumar para lograr entrar a la liguilla por el ascenso a la Premier League. Actualmente el Norwich marcha en el séptimo puesto, a cuatro puntos de esa zona de liguilla.