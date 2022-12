Argentina tiene en cosa de horas su duelo ante Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Albiceleste y oceánicos se verán las caras mañana sábado a partir de las 16:00 (hora chilena) en el Ahmad bin Ali Stadium, en lo que será el segundo duelo de la ronda de 16 mejores del torneo.

Lionel Scaloni, entrenador del combinado trasandino, enfrentó los micrófonos en la antesala de este importante partido, donde advirtió que “Australia es un buen equipo, son 11 contra 11 como dijeron ellos. Hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido. Nuestra idea es jugar como en los últimos partidos”.

“Me refiero a un conjunto de jugadores que saben lo que quieren. Igual no me sorprende su presente, es una buena selección, con tradición en los Mundiales y eso la hace difícil. No hay que confiarse porque es a todo o nada”, agregó.

En ese sentido, Scaloni sostuvo que “si el rival es inferior hay que verlo. El planteamiento será similar con algunos matices. Tienen buenos jugadores e intentaremos contrarrestar eso, pero manteniendo la idea nuestra”.

Sobre el equipo tienen en mente y lo que ha podido trabajar en estas horas tras el triunfo sobre Polonia, el DT trasandino declaró que “ayer fue día de recuperación para la mayoría, el entreno de ayer solo fue para analizar a Australia. Ahora vamos a entrenar en un rato para ver cómo están Di María y otros, y recién ahí decidiremos el equipo para mañana”.

“No soy de estar siempre con los mismos. Rara vez repito equipo. La sensación es verdad que fue muy buena y también con México en la segunda parte. Es muy bueno que los del banco estén preparados y mejoren cuando salgan lo que hay en el terreno de juego”, concluyó.

Argentina y Australia jugarán este sábado 3 de diciembre partir de las 16:00 (hora chilena) en el Ahmad bin Ali Stadium. El ganador de este cruce se enfrentará al vencedor de la llave entre Estados Unidos y Países Bajos (juegan también mañana a las 12:00 en el Estadio Internacional Jalifa).

