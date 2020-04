La seleccionada nacional de básquetbol 3x3, Javiera Campos, no pierde esperanzas de jugar el Mundial ISF 3x3 en India

La emergencia global por el covid-19 ha hecho suspender la mayoría de las actividades al aire libre, como diversas competencias. Entre ellas, el Mundial ISF de básquetbol 3x3.

Ya durante la semana conocíamos el caso de uno de los representantes de la variante masculina, Franco Astudillo para representar a nuestro país por el Patrocinio San José.

Pero otra es la situación la que vive Javiera Campos, del Colegio Sagrados Corazones, y que representa al equipo femenino de básquetbol 3x3, clasificadas a la cita planetaria en India. Ella está en cuarto medio, y una eventual reprogramación del evento para 2021 la deja fuera.

"No se me había pasado por la cabeza el que no podamos jugar el Mundial, porque no es responsabilidad de nosotras que no podamos jugar", comenta Javiera a Deportivo Escolar. "Sería lamentable porque nos hemos preparado mucho para esto, todo el tiempo que hemos estado en el colegio, el verano. Pero por algo pasan las cosas y hay que seguir adelante para que todo resulte a nuestro favor y seguir jugando", agrega.

Al mismo tiempo, no pierde esperanzas de jugar esta cita representando a su colegio Sagrados Corazones. "En la vida todo da vuelta y me voy a seguir preparando, porque van a venir más objetivos, más metas y si no se llega a jugar el 3x3 obviamente va a ser una sensación muy triste. Pero no voy a dejar caer los brazos, y hay que seguir entrenando porque hay más objetivos por delante", cuenta Javiera a Deportivo Escolar.

Una clasificación al Mundial de India que corona grandes hitos para el equipo, y que con Javiera Campos presente desde octavo básico.

"Recuerdo que jugamos contra Palmarés, ya lo hicimos contra ellas en la fase de grupos y ese fue el partido en donde demostramos que estábamos muy unidas como equipo", recuerda la estudiante.

Javiera Campos formando parte del equipo de básquetbol 3x3 con Chile. (Foto: Deportivo Escolar).

Una lucha por conseguir ese ansiado cupo que fue trabajado, y un esfuerzo de equipo. "Creo que cada una dio su máximo, jugamos tan bien que alcanzamos los 21 puntos antes del tiempo. Nos abrazamos de pura felicidad, porque el objetivo se había cumplido", agrega Javiera.

Como muchos, Javiera se cuida el coronavirus, y lleva adelante un estricto trabajo físico en cuarentena. "Estoy entrenando y estudiando dentro de mi casa. Vivo en un departamento, entonces igual es molesto para los vecinos cuando entreno con el balón", cuenta a Deportivo Escolar.

"Entreno físico y en las tardes pongo una alfombra para poder botear el balón mejor, o sino salgo al estacionamiento. En la selección tenemos preparadores físicos y un grupo donde nos mandan plantes y nos hacen seguimiento", relata Javiera.

Finalmente, la estudiante agradece a quienes han sido sus precursores en este camino del básquetbol, y que le permitieron llegar tan alto. "Todo esto también es gracias al profesor Claudio Castro, que nos tiene ahí a raya, siempre retándonos, aconsejándonos, pero siempre de buena forma. Porque el nos conoce tanto que al final sabe como hacernos mejor persona y mejores jugadoras", dice a Deportivo Escolar.