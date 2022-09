En otro capítulo de RedGol en La Clave conversamos sobre el nuevo audio que Daily Mail dio a conocer en torno al caso Byron Castillo, la nómina de jugadores extranjeros de la Selección Chilena para los amistosos de septiembre, mundo motor y una conversación con el exDT de Deportes Iquique, como de la Roja Sub 15 y Sub 17, Cristián Leiva.

RedGol en La Clave te acompaña cada mañana de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 hrs con todo el análisis futbolero, la actualidad de los clubes, del Campeonato Nacional y mucho más junto a Rodrigo Herrera, Cristian Basaure, Edson Figueroa y Pablo Aravena, junto a la participación de Cristopher Antúnez, Raúl Tiki Tiki Toledo y Cristián Cavieres desde Bolavip, Alfonso Zúñiga con el Polideportivo, Geraldine Molina con la información del fútbol femenino, Koty Sandoval con las informaciones del mundo motor, y desde Europa junto a Enzo Olivera, para el presente de los chilenos en el Viejo Continente.

En un nuevo capítulo de RedGol en La Clave conversamos sobre la filtración de un audio, en el Daily Mail de Inglaterra, en el que el defensa de la selección de Ecuador, Byron Castillo, admite haber nacido en la localidad de Tumaco, Colombia. Este hecho, aparece sólo tres días antes de que la Comisión de Apelaciones de la FIFA se pronuncie sobre el reclamo de Chile por la falsificación de documentos de identidad.

La selección chilena ya tiene a sus jugadores citados para los amistosos de septiembre ante Marruecos y Qatar. Eduardo Berizzo entregó una nómina con varias sorpresas y en la que apuesta al esperado recambio: afuera Claudio Bravo y llama a Ángelo Henríquez, Felipe Méndez y Juan Delgado.

En el Mundo Motor conversamos del buen presente de Benjamín Hites, quien el fin de semana logra espectacular triunfo en el GT Open de Austria, junto a su compañero Leonardo Pulcini, y se meten de lleno a pelear la corona de la temporada 2022 del certamen.

Además, conversamos con el exDT de Deportes Iquique, como también de la Selección Chilena Sub 15 y Sub 17, Cristián Leiva, sobre el presente de Universidad de Chile, pero no dejamos afuera lo que ocurre con la Roja al igual que los distintos jugadores jóvenes que pueden ser proyectados en el futuro.