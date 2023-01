Charles Aránguiz no vive su mejor momento en Alemania. El jugador del Bayer Leverkusen arrastraba una lesión desde octubre de 2022 que lo mantuvo al margen de los entrenamientos durante varias semanas. El chileno tiene contrato vigente hasta junio de este año con el club alemán.

En ese contexto, el ex seleccionado Jorge Valdivia abordó la situación del príncipe Charles en diálogo con ESPN. "Lleva varias temporadas sin tener la continuidad que necesita. Va a ser muy difícil para él reponerse y recuperarse, sobre todo en la Bundesliga. Y más si los jugadores que están en su posición encontraron el sistema de juego que pide el entrenador”, manifestó.

El futuro de Aránguiz se mantiene en incertidumbre, aunque las probabilidades de que deje Alemania son altas, siendo el fútbol brasileño la preferencia del volante, que ya tuvo un exitoso paso por Internacional de Porto Alegre. El chileno fue una de las figuras del equipo y se consolidó como uno de los mejores en el mediocampo a nivel sudamericano.

¿Un posible regreso de Charles al Inter?

En la conversación, el Mago fue consultado respecto a un posible regreso del puentealtino al Inter. "Me encantaría que pudiese venirse a Brasil. No sé si a Inter de Porto Alegre, porque yo creo que no es el fútbol de Charles. El fútbol gaúcho es muy fuerte, muy intenso y no sé si Charles tiene todavía esa intensidad de antes, pero es un jugador inteligente", lanzó Valdivia.

“Es lamentable la lesión de Charles porque es un jugador que es muy querido y que le da otra cara a la selección cuando está bien”, agregó.

Lo cierto, por ahora, es que Charles sigue siendo jugador del Leverkusen. Recientemente, hubo conversaciones entre su representante y Palmeiras, pero desde el Verdao descartaron su incorporación, entre otras cosas, por su edad. Charles Aránguiz cumple 34 años en abril.