Herman Chanampa reconoce haberla pasado muy mal en la última semana. De hecho, el periodista nacido en el desierto de El Salvador fue desvinculado de su trabajo como relator, comentarista y conductor de DirecTV Sports Chile. Todo fue a raíz de una frase que le lanzó a su compañera, la periodista Romina Martínez, a quien le hizo una consulta en medio del partido que Santiago Morning le ganó a la Universidad de Chile por la tercera jornada del Grupo A del campeonato femenino.

La Asociación Nacional de Jugadoras del Fútbol Femenino, ANJUFF, rescató una parte del relato y la subió a sus redes sociales para reprobar la intervención del comunicador nortino, algo que también hizo la ministra de la Mujer y la Equidad de Género que tiene el gobierno encabezado por Gabriel Boric, Antonia Orellana.

"Intento estar bien, pero mis últimos cinco o seis días han sido una pena, tristeza, injusticia, un dolor familiar. Un momento que he vivido, nosotros que somos comunicadores e improvisamos mucho, me vi involucrado en una situación súper incómoda que se expuso mediáticamente. Esto provocó un revuelo inesperado y que costó mi salida, en un muy buenos términos, pero la salida al fin y al cabo de DirecTV", contó Chanampa en una conversación con Julio César Rodríguez en el late show Síganme Los Buenos.

Pero el nortino no se quedó sólo con eso en su defensa. "Son 25, 30 años de carrera. Llegué desde El Salvador, comencé desde abajo. Radio Portales, W, ADN, un paso fugaz por Agricultura, estuve en La Red para la Copa del Mundo, en VTR transmití la Copa América 2011. Vas ascendiendo y de un momento a otro, producto de la interpretación de un relato, una palabra y una situación que vivimos socialmente y nos divide, me enjuicia el tribunal de las redes sociales", argumentó.

"Quiero potenciar y crecer el fútbol femenino, me encanta investigar, buscar datos, saber de las jugadoras, la trayectoria de ellas, los directores técnicos. Las futbolistas son muy esforzadas, se hace la profesionalización, algunas trabajan, otras estudian además de jugar. Ante eso, tuve que aprender con los técnicos. Tengo una cercanía con el fútbol femenino, sé cuánto le cuesta ser validado por el mercado en las transmisiones", agregó Chanampa, quien reconoció haber recibido el apoyo del DT del equipo femenino de Palestino, Claudio Quintiliani y también del de Santiago Wanderers, Milenko Valenzuela.

Sobre la reacción de su compañera también tuvo palabras. "Romina me llamó, me brindó todo su apoyo. Me escribió un mensaje para solidarizar y apuntó que no se sentía aludida por el comentario. Ella me envió vía WhatsApp y también por una llamada telefónica. Hubo complicidad con ella, respeto, disfrutamos de ese momento, reconocimos el talento de Nicole Fajre de Santiago Morning", aseveró la ex voz de ADN Deportes y de la extinta radio W.

Chanampa le apunta a los ejecutivos de DirecTV Sports y admite un llamado

Herman Chanampa ya no trabaja para DirecTV Sports Chile a raíz de ese comentario. "Ahí entendí la cultura de la cancelación, qué es una funa. Yo no cometí un delito, cometí un error. Me equivoqué en un concepto, sé que hoy todos asocian por la sensibilidad de nuestra sociedad que uno va e interpreta que soy desubicado, un hombre machista, sexista, pero no se contextualizó. Me sentí poco menos que hubiera cometido un acto delictual y tuve momentos terribles. Encontré terrible este huracán", se defendió el comunicador, quien es coach e imparte clases en el Instituto Nacional del Fútbol.

"Narro el fútbol femenino como si fuera la final de la Champions League, me apasiona. Sin duda alguna este concepto mancha una carrera, te quiere derribar. No preguntaron por mí, no averiguaron cómo eran las transmisiones, no me dejaron argumentar y no se consideró el esfuerzo que he hecho. Comprendo a los ejecutivos de DirecTV, espero que los caminos se crucen nuevamente en lo profesional, pero vi que se sintieron absorbidos por este fenómeno tan mediático. Me siento culpable y estigmatizado", añadió el experimentado reportero.

Además, Chanampa detalló parte de la conversación que tuvo con la presidenta de la ANJUFF, Iona Rothfeld. "Le dije que estoy totalmente incómodo por la situación, que no había sido la intención, pero que le expresaba mis disculpas", apuntó, antes de llegar al tuit que publicó la cuenta oficial de la ministra.

"Esto es retuiteado por la ministra, entiendo su labor, pero al colocar el término vergüenza comenzó el escarnio público. Y fui juzgado sin derecho a réplica. Mi empleador me dice que me mantenga al margen, que no diga nada. Estuve miércoles y jueves así hasta que el viernes pasado fui cesado", cerró su relato Herman Chanampa.