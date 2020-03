David Hudson y la estrategia para que las Artes Marciales Mixtas latinas se expandan en Estados Unidos

Las Artes Marciales Mixtas (o MMA) es un deporte que cada vez tiene más protagonismo en el mundo, y que ha crecido su interés tanto en Latinoamérica como en Norteamérica. Pero, ¿cómo y por qué ha sido latente este fenómeno? David Hudson, presidente de la Liga SFT (Standout Fighting Tournament) lo reveló a Bolavip en el marco del Sportel Miami 2020, un evento que reúne a las mejores y más grandes empresas y federaciones del planeta.

"El boxeo está volviendo y la gente lo está mirando. Nosotros comenzamos en Brasil con el 'Xtreme' del deporte", indicó el directivo al portal. ¿Qué es el 'Xtreme'? Una modalidad del kick boxing, pero con guantes del MMA. Aun así, aclaró: "Todavía no tiene espacio". Y resaltó que en su país natal ha crecido mucho en los últimos años: "Yo tengo suerte de que estoy en Brasil, donde el MMA se practica cada vez más".

En Brasil, el MMA es un deporte muy practicado, aunque no tanto como en Estados Unidos. ¿Hay difefrencias entre los peleadores de ambos países? "Vivo aquí desde que tengo 10 años, y no encuentro gran diferencia entre Estados Unidos y Sudamérica, en todos lados el deporte se practica de la misma manera. Creo que la mayor diferencia está en el valor del dólar en relación al real, ja. Muchas personas creen que por estar en Estados Unidos van a ser más fuertes porque tienen más suplementos o por diferentes cuestiones, pero estudiando al oponente, entrenando y perfeccionándote, no hay diferencia del lugar en donde vivas", sostuvo.

"Nos encantaría poder realizar eventos en Argentina, Chile, y otros países de Sudamérica".

Por otro lado, Hudson resaltó que la idea es que la Liga SFT pueda expandirse aún más y llegue a otros países como Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica: "Nosotros renovamos el deporte... En las próximas competiciones, que tendrán lugar el próximo mes, estarán los mejores peleadores de Río de Janeiro contra los de San Pablo. Luego, en dos meses, los mejores de Brasil contra los mejores de Estados Unidos. Y después el ganador de esos dos, contra el ganador de México. Nos encantaría poder realizar eventos en Argentina, Chile, y otros países de Sudamérica".