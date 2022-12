El entrenador de Australia, Graham Arnold, habló en la previa del decisivo duelo ante Argentina. Aunque sabe que no son favoritos, acoge la etiqueta de "Cenicienta" y asegura que irán con todo en búsqueda de la victoria.

DT de Australia no se complica por no ser favorito: "Nos encanta ser la Cenicienta"

Australia ha sido una de las sorpresas de Qatar 2022. El cuadro oceánico superó un duro debut en el Mundial -perdió por goleada ante Francia- y luego venció a Túnez y Dinamarca, tomándose la segunda plaza del Grupo D y metiéndose en octavos de final después de 16 años de ausencia. Ahora, a los Socceroos les toca Argentina.

Y aunque saben que no llegan como favoritos, planean quedarse con el ticket a cuartos de final. "Respetamos mucho a Argentina, pero en cualquier caso seremos 11 contra 11. Será una batalla y dejaremos la piel”, comentó el DT, Graham Arnold, antes del cotejo que se vivirá este sábado desde las 16:00 horas en Estadio Áhmad bin Ali.

"Vamos a dar lo mejor para ganar el partido. Respetamos a Argentina, pero no solo nos podemos centrar en ellos. Lo bueno es que no tenemos cinco días para pensar todo el tiempo en Argentina. No hay tiempo. Tenemos que respetarnos a nosotros mismos, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes", siguió.

Incluso, Arnold acogió con los brazos abiertos la etiqueta de "Cenicienta" que le han puesto los medios internacionales. "Siempre se nos ha dicho que somos la Cenicienta, pero al final todos lo son hasta que obtienes victorias. Hasta que no logras el éxito no cambia la percepción. No somos los favoritos, pero nos encanta ser la Cenicienta. Somos la sorpresa", retó.

"Tenemos que confiar en lo que hemos conseguido. Estamos unificando a la nación post COVID. Ha habido celebraciones en todo el país y eso nos hace sentir orgullosos. Todavía no hemos acabado. Estamos dispuestos a salir a cosechar otra victoria”, cerró Arnold.

