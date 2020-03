Copa Libertadores en HD: FOX Sports Premium será gratuito para Chile

¿CONTAGIADO? ������ Segun información de L'Equipe, Kylian Mbappé fue sometido a exámenes para detectar si tiene coronavirus. El francés presentaba algunos síntomas y activó la alarma en el cuadro parisino. ¿Qué tal?

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Mar 10, 2020 at 12:42pm PDT