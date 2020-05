Catalina Vega y Felipe Poblete se lucieron con sus trucos con el balón junto a RedGol en el Red Bull Street Style

Este miércoles en RedGol vivimos una gran jornada de fútbol freestyle, con el Red Bull Street Style, la competencia más importante a nivel mundial y que tendrá su versión 2020 de manera 100% online.

Y qué mejor que dos de los máximos exponentes de esta disciplina en nuestro país para conversar de todo y también de sus mejores trucos.

Catalina Vega y Felipe Poblete estuvieron junto a RedGol y nos contaron cómo llevan adelante el encierro por la emergencia sanitaria global. Vega, bicampeona latinoamericana de fútbol freestyle, dijo que esta época "ha sido una reinvención, uno está matando en cosas que no invertíamos el tiempo".

"Hay que ver el lado positivo y buscar una fórmula de cómo reinventarse", Catalina Vega, freestyler chilena.

Por su parte, Poblete comentó que su año "empezó distinto porque me tuve que operar por una lesión en la cadera, estuve más tiempo en la casa y por el momento lo he llevado bien". Así, el número 2 del mundo del ranking de la WFFA está en su hogar desde enero, "al principio no podía hacer mucho y volviendo al freestyle de a poco, haciendo algunos trucos, pero bien", dice a nuestro sitio.

"Me considero profesional porque (el fútbol freestyle) lo hago parte de mi vida", Felipe Poblete, freestyler chileno.

Además, entrega algunos consejos a quienes buscan entrar a este mundo. "Me considero profesional porque lo hago parte de mi vida, siempre entreno, y ser constante, saber llevarlo. Después, para competencias internacionales, hay que ser muy creativo e innovador, ver videos de los otros", relata.

+ Revisa la conversación completa de Catalina Vega y Felipe Poblete junto a RedGol:

Mientras que Catalina iba a formar parte de la gira por Argentina del show del Cirque du Soleil, Messi 10, que está paralizada como muchas actividades en el mundo por culpa de la pandemia. Al respecto, Vega dijo que "como artista es duro, somos la cara visible, pero hay mucha gente detrás. Es un duro golpe, pero dentro de todo hay que ver el lado positivo y buscar una fórmula de cómo reinventarse".