El periodista argentino conversó con RedGol y pide separar lo ocurrido en 1986 del duelo que se jugará este miércoles.

Un partidazo está pactado para jugarse este miércoles en Atlanta, porque el segundo finalista del Mundial 2026 saldrá del ganador del clásico entre la selección de Argentina y su similar de Inglaterra.

El destino y el cuadro armado por la FIFA quiso que el clásico entre argentinos e ingleses sea la segunda semifinal, partido que está rodeado de situaciones del pasado, ya sea futbolísticas o bélicas.

En Argentina están recordando mucho el partido ante Inglaterra de cuartos de final de 1986, donde Diego Maradona fue protagonista con un golazo y un tanto con la mano. El periodista transandino Juan José Buscalia pide dejar esas situaciones atrás.

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Buscalia apoya a Lionel Scaloni y pide dejar a Maradona en pasado antes de Inglaterra

Buscalia, actual comentarista de DSports, conversó con RedGol y señaló que el duelo del miércoles no tiene nada que ver con lo que ocurrió en México 1986, por lo que pide dejar las “mañas sudamericanas” de lado y respalda los dichos de Lionel Scaloni.

“Me parece que estuvo muy bien Scaloni poniéndole la relevancia de una semifinal de Mundial y no de todas las connotaciones extrafutbolísticas que nada tienen que ver en esto”, partió diciendo el periodista.

“Aquello que pasó en el 86 fue producto del momento, este es otro momento y hay que tomarlo como un partido de fútbol, o sea, la verdad es que yo ayer decía, Scaloni le sacó en con su declaración le sacó el Maradonismo al partido, y bienvenido sea que así ocurra“, agregó.

Lionel Scaloni pide olvidar el pasado de cara al partido con Inglaterra. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Buscalia espera que “Argentina tiene que tomarlo con la seriedad de una semifinal de Mundial contra un equipo súper élite como es Inglaterra, que te va a poner las cosas muy difíciles y que creo que es el favorito para ganar el partido“.

“Argentina no llegó bien barajado en lo físico a este Mundial y se nota en el rendimiento. Pero creo que hay que quitarle cualquier tipo de connotación bélica o política al partido. Es una semifinal de Mundial y yo coincido, me me encantó cómo declaró Scaloni”, cerró Juan José Buscalia.

En síntesis

Argentina e Inglaterra jugarán la segunda semifinal del Mundial este miércoles en Atlanta.

jugarán la segunda semifinal del Mundial este miércoles en Atlanta. El periodista Juan José Buscalia respaldó la declaración del entrenador Lionel Scaloni.

respaldó la declaración del entrenador Lionel Scaloni. Para el comentarista Juan José Buscalia, la selección de Inglaterra es favorita para ganar.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.