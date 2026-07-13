Un partidazo está pactado para jugarse este miércoles en Atlanta, porque el segundo finalista del Mundial 2026 saldrá del ganador del clásico entre la selección de Argentina y su similar de Inglaterra.
El destino y el cuadro armado por la FIFA quiso que el clásico entre argentinos e ingleses sea la segunda semifinal, partido que está rodeado de situaciones del pasado, ya sea futbolísticas o bélicas.
En Argentina están recordando mucho el partido ante Inglaterra de cuartos de final de 1986, donde Diego Maradona fue protagonista con un golazo y un tanto con la mano. El periodista transandino Juan José Buscalia pide dejar esas situaciones atrás.
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Buscalia, actual comentarista de DSports, conversó con RedGol y señaló que el duelo del miércoles no tiene nada que ver con lo que ocurrió en México 1986, por lo que pide dejar las “mañas sudamericanas” de lado y respalda los dichos de Lionel Scaloni.
“Me parece que estuvo muy bien Scaloni poniéndole la relevancia de una semifinal de Mundial y no de todas las connotaciones extrafutbolísticas que nada tienen que ver en esto”, partió diciendo el periodista.
“Aquello que pasó en el 86 fue producto del momento, este es otro momento y hay que tomarlo como un partido de fútbol, o sea, la verdad es que yo ayer decía, Scaloni le sacó en con su declaración le sacó el Maradonismo al partido, y bienvenido sea que así ocurra“, agregó.
Lionel Scaloni pide olvidar el pasado de cara al partido con Inglaterra. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
Buscalia espera que “Argentina tiene que tomarlo con la seriedad de una semifinal de Mundial contra un equipo súper élite como es Inglaterra, que te va a poner las cosas muy difíciles y que creo que es el favorito para ganar el partido“.
“Argentina no llegó bien barajado en lo físico a este Mundial y se nota en el rendimiento. Pero creo que hay que quitarle cualquier tipo de connotación bélica o política al partido. Es una semifinal de Mundial y yo coincido, me me encantó cómo declaró Scaloni”, cerró Juan José Buscalia.
En síntesis
- Argentina e Inglaterra jugarán la segunda semifinal del Mundial este miércoles en Atlanta.
- El periodista Juan José Buscalia respaldó la declaración del entrenador Lionel Scaloni.
- Para el comentarista Juan José Buscalia, la selección de Inglaterra es favorita para ganar.
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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?
El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.