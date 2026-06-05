James Rodríguez tuvo un desaire con Antonella Petro lo que ha generado mucho revuelo en el país cafetero de cara al Mundial.

Colombia tiene mucha fe en lo que pueda hacer su selección en el Mundial, pues tienen jugadores muy importantes como Luis Días y James Rodríguez. Eso sí, tendrán que aguantar una dura polémica antes del debut.

Esto debido a que el plantel visitó al presidente Gustavo Petro, quien los despidió para desearles una buena participación en Norteamérica, donde enfrentarán a Uzbekistán, Congo y Portugal.

Sin embargo, este acto oficial terminó en un escándalo para el pueblo colombiano, debido a una polémica que involucra a James con Antonella Petro, hija del mandatario cafetero.

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James no saluda a Antonella Petro

Si bien la prensa no estaba en el lugar, sí se transmitió la ceremonia. Y una imagen capta el momento en que Antonella le pide una foto al ex jugador del Real Madrid.

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El desaire es evidente. No le respondió y la cara de desgano que tenía era muy grande, lo que de inmediato provocó un revuelo bastante grande en Colombia que vive días de tensión en política.

James en el momento en que “no pesca” a Antonella Petro

Esto debido a que hubo elecciones presidenciales el fin de semana pasado, en donde pasaron a segunda vuelta Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes se enfrentarán en el balotaje el 21 de junio.

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El problema es que Petro denunció un “posible fraude” en esta primera vuelta, donde el derechista De la Espriella obtuvo la mayoría de votos.

“Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a la autoridad competente. Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos”, señaló Petro en sus redes.

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Por lo mismo, es que apuntan a que la actitud de James Rodríguez tiene que ver con un asunto netamente político, lo que divide fuertemente al país sudamericano.

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