Franco Colapinto causó mucha sensación en Argentina al llegar a la Fórmula 1, claro que sus resultados no fueron los mejores y un ex compañero de equipo, no dudó en criticarlo por su rendimiento.

Después de 23 años, Gastón Mazzacane había sido el último, Argentina volvió a tener a un representante en la categoría reina del automovilismo. Por esta razón, Colapinto se transformó rápidamente en un ídolo para los trasandinos. Sin embargo, detrás del volante no generó el mismo efecto, o al menos así lo cree otro piloto.

Cuestionan a Franco Colapinto

Franco Colapinto manejó en Williams en el tramo final de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Si bien comenzó con muchas expectativas, poco a poco los resultados fueron aterrizando las altas esperanzas que tenían al otro lado de la Cordillera de los Andes.

Las actuaciones del argentino comenzaron a encontrar críticas y esta vez, un ex compañero de equipo fue quien cuestionó al piloto de 21 años. “Para mí, personalmente, Franco Colapinto no causó sensación en la Fórmula 1”, explicó el ruso Roman Rusinov, en declaraciones difundidas por el medio 442.

Colapinto estuvo en nueve carreras de F1 en el 2024. Imagen: Getty.

Rusinov compartió auto con Colapinto en el equipo G-Drive, durante las 24 horas de Le Mans de 2021. Por esta razón, conoce bien al argentino y al parecer, no tiene muy buenos recuerdos de él. “En cuanto a resultados nunca ha estado a la altura de las expectativas. Comete muchos errores“, indicó el ruso, quien ya se retiró como piloto.

“Sigue intentando demostrar que es el más rápido y comete errores. En las seis carreras que Franco ha corrido para nosotros, ha cometido cinco errores. En la única carrera en la que Colapinto no cometió ningún error, ganamos”, recordó Rusinov.

Franco Colapinto alcanzó a estar en nueve carreras de Fórmula 1, con tres abandonos. Su mejor posición fue 8° y terminó con 5 puntos en la tabla. En el 2025 será piloto de reserva para Alpine.

“Es un buen piloto y bastante rápido, pero todavía es un niño. La velocidad por sí sola no es suficiente (…) Franco me gusta mucho, es un gran tipo, pero normalmente todo el bombo que se le da no está justificado por el resultado final“, cerró Roman Rusinov, de 43 años.

