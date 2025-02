La temporada 2024 de Fórmula 1 dejó claro que Max Verstappen sigue siendo el gran rival a vencer en la lucha por el título, pero Lando Norris está decidido a no dejarle espacio para una nueva victoria.

El piloto de McLaren, que acabó como subcampeón el año pasado, prepara su estrategia para 2025 con la mirada fija en derrotar al piloto de Red Bull.

En 2024, Norris dio una de sus mejores actuaciones al ganar sus primeras cuatro carreras de su carrera, pero aun así no logró alcanzar a Verstappen, quien se alzó con su cuarto campeonato consecutivo.

A pesar de tener un monoplaza competitivo, Norris confesó que la desventaja en puntos durante la temporada le hizo difícil recortar la diferencia.

El gran desafío que representa Verstappen es su agresividad al volante, como se vio en incidentes en carreras como México y Austria, donde el piloto de Red Bull no dudó en tomar riesgos para asegurar su ventaja.

“Cuando estamos hablando de Max, estamos hablando de uno de los pilotos más agresivos y difíciles de superar”, dijo.

Para 2025, Norris tiene claro que debe evitar empezar la temporada a la caza de Verstappen.

El piloto británico reconoce que necesita un mayor margen de puntos desde el principio para neutralizar el enfoque agresivo de su rival.

ZANDVOORT, NETHERLANDS – AUGUST 25: Race winner Lando Norris of Great Britain and McLaren celebrates in parc ferme after the F1 Grand Prix of Netherlands at Circuit Zandvoort on August 25, 2024 in Zandvoort, Netherlands. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)