Carlos Sainz ya comenzó su nueva etapa en la Fórmula 1 con Williams y después de su primer test con el equipo en Abu Dhabi, el piloto español quedó sorprendido por la actitud de la escudería.

El español, ganador de cuatro Grandes Premios en la F1, destacó especialmente la motivación y compromiso del equipo en un momento complicado.

Williams venía de sufrir varios accidentes en las últimas carreras de 2024, pero según Sainz, la energía del equipo no decayó.

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES – DECEMBER 10: Carlos Sainz of Spain driving the (55) Williams FW46 Mercedes on track during Formula 1 testing at Yas Marina Circuit on December 10, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Clive Mason/Getty Images)