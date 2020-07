Sebastian Vettel y una oferta hipotética de Red Bull para continuar en Fórmula 1: "Probablemente la respuesta sería sí"

Sebastian Vettel y Ferrari no están en los mejores términos luego que los de Maranello decidieran no ofrecerle la renovación de contrato para 2021, por lo que el tetracampeón del mundo está evaluando opciones para su futuro y Red Bull aparece en el horizonte.

En conferencia de prensa previa al GP de Estiria, el cuatro veces campeón del mundo aseguró que en caso de recibir una oferta de la escudería austríaca posiblemente se decantaría por aceptarla:

"Como he dicho, es un coche ganador y estoy aquí para competir y para ganar. Entonces, probablemente la respuesta sería sí", reconoció el germano de 33 años.

Pero además Vettel reveló que Red Bull tiene las condiciones para pelear en pista por muchísimo más que sólo el tercer lugar, algo atractivo para sus pretensiones:

Por último, el campeón mundial de Fórmula 1 en 2010, 2011, 2012 y 2013, aceptó que tomarse un año de descanso podría ser una opción, pero su naturaleza de querer ganar le empuja a perseguir más:

"No es un secreto que soy competitivo. He logrado mucho en este deporte y estoy interesado en lograr más, no sólo en participar. Veremos qué sucede", comentó Vettel.