Los chilenos Alberto Heller y Emilio Fernández dirán presente en el Rally de Turquía

La quinta prueba de siete del Campeonato del Rally Mundial se traslada a Turquía del 18 al 20 de septiembre. Marmaris será la sede del evento, con tramos que van desde un pintoresco pueblo balneario del lado asiático del Bósforo a las montañas, con caminos pedregosos y trabados que pueden comprometer severamente los neumáticos.



Los participantes se enfrentan a cambios extremos respecto a Estonia; con curvas mucho más lentas y un piso considerablemente más roto, así como a un calor que llega o excede los 30º. Hay más curvas a baja velocidad, casi siempre entrelazadas unas con otras. Las rectas no abundan; las piedras son una amenaza constantemente para un pinchazo.



La WRC 3 la cita turca reviste particular importancia para los chilenos, ya que no solo participará de la partida, como hace dos semanas, Emilio Fernández junto a Rubén García con un Škoda Fabia R5, sino también Alberto Heller con Ford Fiesta.



El piloto de Toksport-WRT viene de un desafortunado paso por las rutas cercanas a Tartu, donde abandonó tempranamente. Fernández y su navegante se encuentran en Turquía desde hace varios días, ya que su equipo tiene su sede central en Alemania, pero también una filial importante en el que es el país de origen de sus propietarios. Emilio llegó a Estonia en el que hubiera sido el segundo puesto en el torneo, empatado con otros rivales, pero la suma de puntos de algunos de ellos y su retiro lo relegaron a la sexta plaza, igualado con Emil Lindholm.

Emilio Fernández participó en la fecha anterior del WRC, en Estonia.

señaló Emilio Fernández., donde ganó un tramo el primer día antes de su deserción. El volante asistido por M-Sport esta vez será navegado por el español Marc Martí, que venía cumpliendo esa función con su hermano, Pedro.



Jari Huttunen es el líder en WRC 3 con 41 puntos, seguido por el boliviano Marco Bulacia con 37 y el sueco Oliver Solberg con 35.



En cuanto a las escuadras de la división superior, Toyota Gazoo Racing había probado antes de Estonia. M-Sport Ford eligió saltar los ensayos y Hyundai rodó sus i20 World Rally Car la semana pasada, primero con Sébastien Loeb y después con Thierry Neuville y Ott Tänak. La lucha entre los Constructores es intensa, con la marca coreana separada por solo cinco unidades de Toyota.

desde Argentina 2015. El francés había hecho una audaz apuesta de compuesto de neumáticos el sábado por la mañana, que le funcionó tal como esperaba.

con una asistencia al medio y la segunda consta de otros cuatro, siendo el último el Power Stage cerca de la ciudad anfitriona. En total, el rally cubre una distancia de 707, 81 kilómetros (223 de velocidad y 484,81 de enlaces).