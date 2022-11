Este fin de semana la acción de la Fórmula 1 llega a su fin con el desarrollo de la fecha 22, el Gran Premio encargado de poner cierre a este 2022 será Abu Dabi con el Circuito de Yas Marina, cuya programación te invitamos a conocer a continuación.

¿Cuándo se realizará la carrera Gran Premio de Abu Dabi?

La carrera del Gran Premio de Abu Dabi iniciará este domingo 20 de noviembre a las 10:00 AM horas de Chile en el Circuito de Yas Marina.

¿En qué canal ver en vivo por TV el Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula 1?

La carrera será transmitida en Chile por Fox Sports 1, en los siguientes canales:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo la fecha 22 de la Fórmula 1?

Para ver en vivo la carrera de la Fórmula 1 podrás hacerlo en Chile y Latinoamérica vía streaming en la app STAR+.

La previa del Gran Premio de Abu Dabi:

Una semana con bastantes noticias se han dado en la F1, la gran polémica al cierre del Gran Premio de Sao Paulo fueron las declaraciones cruzadas de Max Verstappen y “Checo” Pérez, ambos pilotos de Red Bull Racing.

La disputa se produjo por la desobediencia de Verstappen a una orden del equipo, ya que no cedió su sexto lugar a Sergio Pérez, quien lucha con Lecrec por el subcampeonato. Sin embargo, en las últimas horas ambos pilotos de la escudería austriaca le han bajado el perfil, dando el tema por superado.

No obstante, a solo horas del inicio de Abu Dabi un balde de agua fría cayó sobre Mick Schumacher, el hijo de la leyenda del automovilismo no estará en la grilla para el 2023, ya que su equipo Haas, decidió no renovarle contrato y en su lugar pondrá a Nico Hülkenberg. Hoy piloto de reserva de Aston Martin.

Tabla de clasificación de Pilotos:

Tabla de clasificación de Constructores: