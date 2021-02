¡Crack! Ruy Barbosa queda top ten en su debut en el Grand National Cross Country en la categoría XC2

El chileno Ruy Barbosa sumó un total de doce puntos en su debut en la fecha inicial del Campeonato estadounidense Grand National Cross Country, donde logró el noveno lugar en la categoría XC2 para motos de 250cc, siendo el mejor chileno de los siete que se presentaron en la prueba de tres horas de duración en el circuito Big Buck del condado de Union en Carolina del Sur.

La carrera sobre un circuito de unos 20 kilómetros fue extremadamente exigente para el millar de competidores, cuyas huellas estrechas estaban inmersas en un espeso bosque sobre llanos y colinas, con cruces de riachuelos y lugares escarpados rodeados de árboles. Tanto la forma como el diseño del trazado fue diferente para el excampeón mundial Youth de Moto Enduro 2016.

La primera fecha del GNCC fue absolutamente novedosa y exigente para el piloto de 22 años que por primera vez competía en una prueba de ese estilo, con tres horas ininterrumpidas de competencia a diferencia del Mundial de Enduro que suman hasta 9 horas, pero solo 1 es cronometrada.

“Físicamente me sentí bien, pero aún tengo mucho que mejorar. El segundo giro de los seis no anduve bien, pero me recuperé. Lo más complicado fue decidir qué huella tomar en una especial muy larga de 30 minutos en medio del bosque. Tengo que seguir trabajando en la moto y mejorar algunas cosas y entender bien el formato de la carrera porque son tres horas intensas donde hay que empujar desde el principio… Acá todos parten a fondo”, dijo Ruy.

La segunda fecha del GNCC se efectuará en el circuito Wild Board en Palatka, estado de Florida, los días 6 y 7 de marzo.

Más de dos horas demoró el viaje la noche del domingo desde el circuito Big Buck hasta el taller del Phoenix Racing Honda ubicado en la localidad de Salisbury, a 69 kilómetros de Charlotte, donde vivirá en su motorhome Ruy Barbosa junto a su mecánico Luciano Villavicencio. Ahí mismo se ubican los talleres del Team y el gimnasio.

“Me levanté con mucho ánimo pese al cansancio y me fui directo al gimnasio para hacer bicicleta estática. Luego comenzaremos a trabajar en la moto para mejorarla y ponerla más a punto, a mi gusto, para llegar más preparado a Florida, donde el piso será de arena lo que es más complicado. El domingo el resultado no fue tan positivo, pero me falta experiencia en este tipo de circuitos. Ya mejoraré”, dijo el piloto nacional.

Los otros chilenos en competencia fueron Sebastián Taverne, 19° en la categoría profesional XC2; Benjamín Herrera, 10° en la serie XC1; Sebastián Pakciarz, 17° en la serie Open A; Nicolás Pakciarz, 3° en categoría 150 B; Joaquín Borgoño, 6° en 250 B; y Lucas Valdebenito, 13° en XC3 125 ProAm.

