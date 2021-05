Benjamín Herrera sigue en alza y queda undécimo en la sexta fecha del Grand National Cross Country

No fueron los resultados que Benjamín Herrera se había propuesto para la sexta fecha del Grand National Cross Country, pero fue sin lugar a duda el chileno con mejor desempeño en el último certamen de la competencia de enduro más importante de Estados Unidos, que se extenderá hasta octubre de este año.

En esta ocasión, el circuito de Crawfordsville, Indiana, fue el escenario donde el talquino tuvo la difícil misión de medirse con los líderes de la categoría XC1, dominada por los pilotos locales, logrando adjudicarse la undécima posición, resultado que además lo ubicó en el decimotercero lugar en la tabla general.

“Me fue bien. No es el mejor resultado que he tenido hasta ahora en este tipo de carrera, pero pude seguir el tiempo de los pilotos en la mayor parte de la carrera. Estoy más cómodo con la moto, y solo queda trabajar un poquito más en los ajustes, pero estoy muy contento”, dijo Herrera tras la competencia.

Para las fechas venideras, el tricampeón de Red Bull Los Andes seguirá trabajando en pro de los objetivos que se propuso al iniciar el GNCC: mejorar progresivamente sus tiempos para abrirse camino dentro de los primeros cinco lugares de su categoría y los diez primeros de la general, resultados que confía obtener tras sentirse más adaptado y cómodo en su nuevo equipo.

Herrera se adjudicó la undécima posición en su categoría XC1 Open Pro.

Tras la fecha del pasado fin de semana, el certamen se tomará tres semanas de descanso y regresará el 22 y 23 de mayo al circuito de The John Penton, Ohio.

Próximas fechas GNCC



• MAY 23 y 23 – The John Penton

• JUN 5 y 6 – Mason-Dixon

• JUN 26 y 27 – Snowshoe

• SEP 11 y 12 – The Mountaineer

• SEP 25 y 26 – Burr Oak

• OCT 9 y 10 – Buckwheat 100

• OCT 23 y 24 – Ironman