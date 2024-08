El Team Chile rompió la mala racha y este domingo se subió al podio de los Juegos Olímpicos, porque la gigante Francisca Crovetto ganó medalla de oro en el tiro skeet de París 2024.

La tiradora chileno hizo sonar el himno nacional por tercera vez en la historia en unos Juegos, tras lo hecho por Nicolás Massú y Fernando González en Atenas 2004.

Consumada la hazaña de Crovetto sigue la presentación de la delegación nacional, y otra de las figuras chilenas, Martina Weil, salió a escena este lunes en el Stade de France.

Martina Weil al repechaje en París 2024

La campeona panamericana de los 400 metros en el atletismo no pudo avanzar directamente, por lo que deberá correr un repechaje en París 2024.

La chilena quedó en el cuarto lugar del tercer heat con un tiempo de 51.15, por lo que se debió conformar con acceder a la repesca. La carrera la ganó la británica Amber Anning (49.68), segunda fue la neerlandesa Lieke Klaver (49.96) y tercera la mexicana Moran (51.04).

Tras su participación, Weil indicó que “hubo una salida falsa y siento que esa fue la mejor salida de mi vida. Entonces me asusté como ‘fui yo’. En la salida de verdad siento que me quedé pegada y los primeros 200 metros estaba pensando en ‘me quedé pegada, me quedé pegada'”.

Martina Weil en París 2024. Foto: Óscar Muñoz/COCH

“En ningún minuto estuve pensando en lo que realmente tenía que pensar, que es tener la cabeza en blanco. No fue una mala carrera, es el segundo mejor tiempo que corrí esta temporada, no me sentí mal, pero sé que puedo mucho más. Demasiado contenta que haya repechaje, ya boté los nervios, ya estoy lista”, agregó.

Martina Weil volverá a salir a la pista este martes, cuando a partir de las 05:20 horas corra el repechaje en busca de acceder a las semifinales de los 400 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024.

