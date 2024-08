Tuvieron que pasar veinte años para que se repitiera la hazaña. Francisca Crovetto viene de situarse en lo más alto de la historia del deporte chileno, tras descolgar una medalla de oro en el tiro skeet femenino.

El Team Chile completo se regocija de un logro que tiene mucho de talento y perseverancia. Fran Crovetto se transforma en la primera mujer dorada en la historia de nuestro país y en la tercera deportista de la larga y angosta faja de tierra en colgarse una presea hecha en oro en su cuello.

Ya había mostrado en los Panamericanos de Santiago 2023 que iba por cosas grandes. En la cita en tierras chilenas había bajado la de oro y, sin dudas, podía ser candidata a algo grande en París 2024.

Con la medalla ya colgando sobre su pecho, la emoción más fuerte ya vivida y con todo un país alegre con su victoria, queda preguntarse por lo que viene. Por ejemplo, ¿cuánto dinero recibe Crovetto por este logro? ¿Hay una compensación económica?

Chile se pone

El éxito tiene tintes económicos, más allá de que no sea la meta de obtenerlo. En este caso, Francisca Crovetto sí tendrá un monto llegando a sus bolsillos, tras conseguir la histórica medalla dorada.

Lo dice la propia legislación chilena. En caso de medalla dorada, el Decreto Nº6 advierte que el Estado desembolsará 800 UTM en favor del ganador de la presea. Es decir, Crovetto estaría recibiendo alrededor de $53 millones de pesos.

En caso de plata, la deportista hubiese recibido 600 UTM, algo así como $40 millones de pesos. Y aún el bronce es premiado con la mitad de lo que recibe la medalla dorada, es decir $28 millones de pesos.

A nivel sudamericano, Chile es el quinto país que mejor premia económicamente a sus deportistas dorados. El que mejor lo hace es Ecuador (US$ 100.000), seguido por Colombia (US$ 77.000), Brasil (US$ 63.700) y Perú (US$ 60.000).