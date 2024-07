Pocas, pero sin duda especiales. Las alegrías de Chile en el deporte no son muchas, y en los Juegos Olímpicos lamentablemente el panorama no es distinto. Sin embargo, no por eso no acompañamos a nuestros héroes en la aventura, que muchas veces reman solos para intentar llevar a nuestro país a lo más alto.

Las medallas de Chile en su historia

Con tres bronces, ocho platas y dos oros, este es el listado completo de los chilenos que ganaron medalla, en qué disciplina y en qué edición: