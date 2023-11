Este martes 28 de noviembre, Google le rindió homenaje con un doodle en su página principal a Marlen Ahrens, quien fue una de las deportistas más grandes de la historia de Chile.

¿Por qué Google le rinde homenaje?

Google le hizo un doodle a Marlene Ahrens ya que un día como hoy en 1956, la difunta atleta ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Melbourne. También fue abanderada en el desfile inaugural y la única mujer de la delegación chilena.

¿Quién fue Marlene Ahrens?

Marlene Ahrens Ostertag nació en Concepción el 17 de julio de 1933, su padre fue Jorge Germán Ahrens y su madre Gertrudis Ostertag. Estudió en el Colegio Monjas Inglesas, en Viña del Mar.

Sobre sus comienzos en el atletismo Ahrens declaró que “Un día estaba en la playa con mi novio. Él me vio arrojando piedras al mar y tuvo la intuición de recomendarme a los profesores de atletismo del club Manquehue para que me dedicara a los lanzamientos”. Su novio y luego esposo, Jorge Roberto Ebenspeger, era jugador de hockey del mismo club, y él la presentó a su entrenador, Walter Frisch.

Tan solo después de unas pocas semanas de entrenamiento, Marlene logró el quinto lugar en un Sudamericano. Para la Navidad de 1955, su marido y su padre le regalaron su primera jabalina, que habían encargado a Estados Unidos. A partir de ese momento Ahrens comenzó a entrenar todas las tardes en el campo de su familia en San Felipe.

Desde allí en adelante, Marlen ganó medallas de oro en los Sudamericanos de Santiago 1956, Montevideo 1958, Lima 1961 y Cali 1963, en los Panamericanos de Chicago 1959 y Sao Paulo 1963 y en el Iberoamericano de Madrid 1962.

En los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, lanzó la jabalina a una distancia de 50,38 m, lo que le valió la medalla de plata el 28 de noviembre de ese año. Con este premio, Chile sumó su cuarta medalla en su historia olímpica.

A pesar de su excelente desempeño y sus triunfos, se retiró temporalmente del deporte ya que fue suspendida injustamente por el Comité Olímpico de Chile para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. Esto se debió a una denuncia que presentó en 1959 ante el COCh contra el dirigente Alberto Labra por acoso sexual hacia ella y otras dos deportistas.

“Paré en seco a un dirigente por lo que hoy sería catalogado como acoso sexual. Fui a hablar con el presidente del Comité Olímpico para estampar mi reclamo, porque dos atletas más habían sido molestadas por esta persona. En esa reunión me pidieron que me callara, porque si hacía pública la denuncia sería muy grave para el olimpismo. Eso me costó no ir a Tokio, que me suspendieran y me prohibieran apelar”, relató Ahrens en 1996.

A pesar de la traumática situación, Marlene sacó fuerzas y no se detuvo. A los 32 años se dedicó al tenis y ganó el Torneo de Chile en dobles mixtos. Posteriormente, en 1979 entró a la equitación y en 1995 formó parte de la representación nacional que participó en los Juegos Panamericanos.

En el año 2016, Marlene Ahrens fue distinguida por el Ministerio del Deporte por los 60 años transcurridos desde su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956.

Finalmente, la deportista falleció el 17 de junio de 2020 a los 86 años, debido a una insuficiencia cardíaca.