Francisca Crovetto se metió en la historia y ganó el oro del tiro skeet en los Juegos Olímpicos. La dramática definición contra la británica Amber Jo Rutter mantuvo la atención de todo el país y también del Presidente Gabriel Boric, quien felicitó a la campeona olímpica de París 2024 por teléfono.

Después de las felicitaciones en redes sociales, donde dijo “¡Gracias por honrar nuestro país y darnos esta tremenda alegría en París 2024! ¡Gigante Fran, histórica!”, el mandatario hizo un llamado directo a Francisca Crovetto. El momento fue capturado por CHV.

Ahí, el Presidente Gabriel Boric invitó a la deportista a La Moneda para que celebre su medalla de oro en la Casa de Gobierno y frente al público nacional. La campeona olímpica aceptó la invitación con gusto. ¿La fecha? Queda por definir.

“Es un honor que te llame el Presidente de la República, así que agradecida por el llamado, por el mensaje de cariño y qué bonito que esto sirvió para que todos se inspiraran. El deporte con armas de fuego es uno de los que más medallas junto con el tenis le ha dado a Chile”, dijo Crovetto tras el llamado.

Como debe ser: Francisca Crovetto celebrará su medalla de oro en La Moneda | Santiago Bahamonde/COCH

Así fue la conversación entre el Presidente Boric y Francisca Crovetto

Presidente Gabriel Boric: “Muchos no conocen las reglas del tiro skeet, pero todos se emocionaron cuando pasaste a los seis mejores, cuando quedaste con medalla y cuando fue la definición con la representante de Inglaterra. Todos se volvieron tiradores de alguna forma, todos estaban empuñando contigo. Felicitaciones, me encantaría recibirte en La Moneda para agradecerte en nombre del pueblo de Chile esta tremenda alegría que nos has dado, siguiendo la senda de Marlene Ahrens, del Feña (González) del Nico (Massú) y de tantos otros deportistas”.

Francisca Crovetto: “Encantada, ahí estaré, y como muy bien dijiste, esto es un mensaje de que nada es imposible, que trabajen con convicción, que los sueños se construyen paso a paso, derrota tras derrota, victoria tras victoria”.

Presidente Gabriel Boric: “Una enseñanza para la vida. Felicitaciones a ti, a tu director técnico, a tu familia, a todo tu equipo y la gente que te acompaña. Nos estás representando a varios millones de chilenos, así que felicitaciones, descansa, celebra y, de verdad, muchas gracias”.

