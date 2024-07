El crudo análisis de Martín Vidaurre en París 2024: "No son los Panamericanos; nos falta mucho"

Martín Vidaurre luchó y terminó 11° en el ciclismo de montaña de los Juegos Olímpicos, en lo que ahora ha sido una de las mejores presentaciones del Team Chile en París 2024. Después de una carrera de más de una hora, el ciclista habló de su actuación y dejó una dura crítica.

Vidaurre se mantuvo siempre entre los 11 primeros de la prueba y hasta llegó a estar en la sexta posición en un momento de la carrera. Finalmente, el británico Thomas Pidcock se quedó con el oro, el francés Victor Koretzky con la plata y el sudafricano Alan Hatherly con el bronce.

“Fue una carrera muy rápida, hacía mucho calor, había muchos factores que no se podían controlar. Esto no es mucha magia, es un deporte rudo y muy duro. Es bueno estar avanzando. Avanzar lento no es muy entretenido, pero avanzar es bueno. Hay varias cosas que mejorar”, contó a ESPN.

“Me caí al final, creo que ahí perdí una o dos posiciones. Era un pista muy suelta, yo iba arriesgando un poco porque iba al límite. Venía sexto, intenté estar adelante al principio porque hay que ponerle los huevos a la carrera. Intenté, pero sin pasar mi límite. Intenté, pero el nivel está muy alto”, lamentó.

Martín Vidaurre lo dio todo en París 2024: terminó 11° | Santiago Bahamonde

Martín Vidaurre y su sinceridad en París 2024

En esa misma línea, mencionó que “Santiago 2023 es un mundo completamente diferente y eso se ve reflejado en los resultados como país. Nos falta muchísimo. Es otro mundo. Espero estar a la altura en cuatro años más, pero no hay cómo comparar los Panamericanos con los Olímpicos”.

“El deporte es duro y como país nos falta mucho todavía. Hay que seguir trabajando, no hay otro secreto. Tengo responsabilidad, los chilenos eligen creer y apoyarme, siempre estuvieron ahí, soñando con una medalla. Tengo cuatro años. Nos vemos en Los Ángeles 2028”, cerró.

