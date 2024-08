La hazaña de Nicolás Massú en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 es algo que nuestro país recordará por toda la eternidad. El tenista chileno fue doble medalla de oro al ganar el torneo de tenis en dobles junto a Fernando González y en singles.

¿Su víctima en la final de singles? El estadounidense Mardy Fish, quien pese a estar bastante más descansado que Nico, fue incapaz de superarlo en la final al caer por parciales de 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 4-6.

Lo peor es que al pobre gringo le siguen recordando esa dura derrota ante Massú. Así quedó demostrado en su cuenta de Twitter, donde quiso interactuar con sus seguidores en medio de estos Juegos Olímpicos de París 2024 y recibió un odioso comentario de un chileno.

“¿Cuál ha sido su momento olímpico favorito hasta ahora? Me quedo con Cole Hocker en los 1500 metros”, fue la consulta de ex número 7 del mundo.

Ahí apareció un chileno para responder, con solo una fotografía, la victoria de Massú sobre él en Atenas 2024. En escena aparecen Nico y Feña emocionados, mientras que a Fish se le aprecia triste tras perder la final. “Ahhh, la diferencia entre oro, plata y bronce”, escribió el norteamericano, acompañando su posteo con emoji de enojo.

El troleo que recibió Fish recordando su derrota ante Nicolás Massú. | Foto: Captura.

Cabe mencionar que Fish, posterior a su derrota en Atenas, pudo gozar de igual manera de una destacada carrera en el tenis. El estadounidense ganó seis títulos ATP y fue finalista en cuatro torneos Masters 1000, además de alcanzar el séptimo lugar del ranking ATP en el 2011.

Lamentablemente en el 2012, en el mejor momento de su carrera, comenzó a sufrir ataques de ansiedad, lo que comenzó a marcar el inicio del fin en el circuito.

“Tuve la mayor oportunidad de mi vida justo enfrente de mí pero no pude jugar el partido. Me retiré de mi torneo favorito (el US Open) y no volvería a jugar el resto del año. Cuando regresé a California no salí de mi casa por casi cuatro meses. Sólo salía para ver a mi psiquiatra”, afirmó Fish en una serie de Netflix sobre su vida llamada “Al descubierto: Punto de break”.

